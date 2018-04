Spor o Libeňský most se vyostřuje. Zastupitelé ANO jednají o možném ukončení koalice v Praze

AKTUALIZOVÁNO před 17 minutami

Praha - Pražští zastupitelé ANO jednají o vypovězení koaliční smlouvy s ČSSD a Trojkoalicí. Důvodem je mimo jiné čtvrteční předčasně ukončené zasedání zastupitelů. ČTK to potvrdili dva zástupci ANO.

Koalice se neshodla na zařazení materiálu o případném zbourání Libeňského mostu na program jednání. Bourání prosazuje ANO a ČSSD, Trojkoalice je proti. Pro program hlasovalo pouze 30 z 65 zastupitelů.

Koalice má v 65členném zastupitelstvu těsnou většinu 33 hlasů.

Podle informací ČTK vytýkají zástupci ANO Trojkoalici nejen problémy s Libeňským mostem, ale také to, že nemohla být projednána témata týkající se například školství. V případě, že by se ANO rozhodlo koaliční smlouvu vypovědět, stranám by začalo běžet 30denní smírčí řízení.

Při hlasování o programu se proti návrhu postavil zastupitel a starosta Prahy 7 Jan Čižinský (KDU-ČSL/Trojkoalice), hlasování se zdržel Matěj Stropnický (SZ/Trojkoalice), nehlasoval Jaroslav Štěpánek (ANO) a nepřítomna byla Hana Nováková (ČSSD).

