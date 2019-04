Šabatovou by mohla vystřídat Válková. Volba zástupce ombudsmanky může trvat měsíce

Už za dva týdny končí šestileté funkční období zástupci ombudsmanky Stanislavu Křečkovi. Jeho nástupce se zatím zvolit nepodařilo a vše nasvědčuje tomu, že se tak nestane ani v nejbližších dnech. Naopak. V kuloárech sněmovny zaznívá, že se výběr protáhne až na přelom roku, kdy se bude volit i samotný nástupce veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové. Podle některých politiků by se jím mohla stát poslankyně ANO a bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková. Deníku Aktuálně.cz řekla, že by to pro ni bylo krásné vyvrcholení kariéry.

Už čtyři kandidáti se ve sněmovně ucházeli o funkci zástupce ombudsmana. Stanislava Křečka, který ji vykonává nyní, a Zdeňka Koudelku navrhl prezident. Elišku Wagnerovou a Markétu Seluckou nominoval Senát. Poslancům se však nezamlouval nikdo z nich.

Nyní se nominační kolečko rozběhlo znovu. Prezident opět navrhuje Koudelku s Křečkem. Senátoři své návrhy měli představit do pátku, jména tento týden oznámí volební komise. Z nich pak vzejdou další dva kandidáti, ze kterých bude sněmovna vybírat.

Ve sněmovně však panují obavy, že ani tentokrát si poslanci nevyberou. "Je to smutné, ale slýcháme to. Když se podíváte, jak dopadlo první hlasování, a když máte různé interní zdroje, tak se prostě zdá velice pravděpodobné, že hnutí ANO nevolilo nikoho a tím zamezilo tomu, aby byl kdokoliv zvolen," myslí si pirátská poslankyně Olga Richterová.

Na konci března ve druhém kole odevzdalo prázdný lístek hned 73 poslanců ze 161 přítomných. To, že velká část z nich byla z hnutí ANO, potvrzuje také Helena Válková (ANO). "Měli jsme volné hlasování. Bylo nám řečeno, že si to musíme rozhodnout sami. Některé skupiny poslanců preferovali jednoho, někteří druhého, většině se nelíbil vůbec nikdo," tvrdí poslankyně nejsilnějšího hnutí ve sněmovně, které má 78 zástupců.

Dvě volby najednou?

Důvodem, proč nebyl nikdo zvolen a proč se někteří obávají, že se něco podobného může opakovat, je skutečnost, že mandát příští únor skončí také ombudsmance Anně Šabatové. Ve sněmovně zaznívají hlasy, že by bylo vhodné, aby se obě tyto funkce obsazovaly současně. To však někteří nepovažují za šťastné.

"Je tu zřetelný záměr, aby se obě funkce obsazovaly ve stejný čas. Já slýchám různé spekulace, kdo by to měl být a za jakých okolností. Co je ale zřejmé, je to, že se z toho stala nikoliv otevřená volba někoho, kdo je skutečně kompetentní, ale že se to licituje, obchoduje," domnívá se Martin Šimáček, zástupce iniciativy Ombudsman v ohrožení.

To, že jde o velmi reálnou variantu vývoje, potvrzuje pod podmínkou anonymity i člen vedení ČSSD. "Počítáme s tím, že bude za rok volba společná s ombudsmanem," řekl s tím, že sociální demokraté v obou kolech volili. Upozornil však, že jejich síla ve sněmovně je s 15 členy velmi omezená.

Nakonec takovou možnost připustila i Válková. "Může se to stát. Neříkám, že se to stane, ale dovedu si to představit," říká.

Hlasy, které ve sněmovny vyzývají k tomuto postupu, argumentují tím, že by ombudsman měl mít právo promluvit do volby svého zástupce. Šabatová se svým stávajícím zástupcem Křečkem totiž nemá dost často stejný názor. Jenže v roce 2013 dal tehdejší ombudsman poslancům najevo, že by si jako svého zástupce představoval právníka Filipa Dienstbiera, poslanci ho ale nevyslyšeli a zvolili jeho protikandidáta Křečka.

Válková příští ombudsmankou?

V kuloárech sněmovny se navíc už nyní proslýchá, že kandidátkou na post po Šabatové by mohla být Válková. "Také jsem to zaslechla. Samozřejmě bych se tomu nebránila. Být navržený na soudce Ústavního soudu nebo veřejnou ochránkyni práv je pro každého velká čest. Určitě bych neřekla ne. Bylo by to krásné vyvrcholení kariéry," říká Válková.

Dodává však, že je to předčasná otázka. Očekává se, že místo veřejného ochránce práv budou poslanci obsazovat nejdříve ke konci roku. "Nevíme, co se do té doby může všechno udát," říká Válková.

Navíc je tu pro kandidáta vládní koalice ještě jedna přítěž. Ve sněmovně má sice potřebnou většinu, která by mohla zajistit zvolení Válkové, jenže dolní komora bude vybírat ombudsmana ze čtyř jmen - dvě navrhne Senát a dvě prezident. A v Senátu má současná vládní koalice pouze 20 zástupců z 81. Komunisté, kteří vládu podporují, nemají jediného senátora.