Samková srovnává islám s nacismem. Senátor ODS ji chce za zástupkyni ombudsmanky

Senátor ODS Tomáš Jirsa navrhuje na post zástupkyně ombudsmanky právničku Kláru Samkovou, která v posledních letech poutala pozornost jako otevřená kritička islámu. Před časem ho přirovnala k nacismus a komunismu. ODS přitom sama podporuje jinou kandidátku – děkanku Právnické fakulty Masarykovy univerzity Markétu Seluckou.

Samková byla členkou Bloku proti islámu a vystoupila také například na ideové konferenci iniciativy Islám v České republice nechceme, kterou ministerstvo vnitra označilo za "extremistickou platformu".

Jirsa to však jako překážku k nominaci nevidí. "Je to právnicky vzdělaná žena. Zabývala se řadou drobných věcí, ochranou nejrůznějších minorit. To mi připadá pro úřad ombudsmana vhodné. Nemyslím si, že to je nevhodný návrh," zdůvodnil své rozhodnutí Aktuálně.cz senátor Jirsa.

Otázkou je, zdali by Samková vhodně hájila i práva muslimské menšiny. Před časem připodobnila islám k nacismu a komunismu. "Česká muslimská minorita nepotřebuje hájit, protože je v klidu, není radikalizovaná a žije v pořádku. O nich se nikdo nebaví. Čeští muslimové jsou v pohodě, jak vyplývá ze všech zpráv, které dostáváme do ruky. Když se chovají dobře, tak proč bychom je měli chránit?" řekl Jirsa a zdůraznil, že podobná prohlášení vždy míří na radikální islám.

Podle Jirsy by navíc Samková byla vhodnou protiváhou nynější ombudsmanky Anny Šabatové, které mandát vyprší za rok. "Bylo by to dobré vyvážení současné ombudsmanky a byl by to dobrý tým," věří senátor.

Samková se nedomnívá, že by jí její minulá prohlášení k islámu mohla v případě zvolení nějak limitovat a vzbuzovat nedůvěru mezi českými muslimy. "Moje vyjádření vždy směřovala k právu. A právo je nedílné a nedělitelné. A to, co mě na islámu vadí, je, jak si osobuje jakési zvláštní zacházení. A to je to, co mně jako právníkovi vadí naprosto zásadně. Jestli platí rovnost před zákonem, tak musí platit pro všechny," řekla Samková.

Výrok advokátky prověřovala policie, nakonec ho však odložila s tím, že byl v mezích svobody projevu.

Fiala podporuje Seluckou

Jirsa Samkovou navrhuje navzdory tomu, že předseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil na stejnou pozici nominoval Markétu Seluckou. Ta má podporu i předsedy ODS Petra Fialy.

"Zástupce ombudsmana mohou nominovat jednotliví senátoři a my je v této věci neomezujeme. Kandidatura paní docentky Selucké byla se mnou konzultována a souhlasím s ní, ostatní návrhy neznám. Proces volby je vícestupňový. Nepředpokládám, že by prošli kontroverzní kandidáti, ani že by měli podporu ODS," řekl Fiala.

Blíže se k nominaci Samkové nechtěla vyjádřit ani ombudsmanka Šabatová. "Rozhodla jsem se, že nebudu nikoho z kandidátů komentovat. Nebudu je nijak hodnotit. Počkám, koho sněmovna zvolí," řekla Šabatová.

Kromě Samkové a Selucké v Senátu získala nominaci také bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová, kterou navrhuje senátor Mikuláš Bek. Zástupce ombudsmanky volí sněmovna z návrhů horní komory a prezidenta. Současnému zástupci Stanislavu Křečkovi končí mandát letos v dubnu.