Zaměřte se na rodiny, ale nepoužívejte je k volebnímu boji, vzkazují biskupové politikům

před 45 minutami

Praha - Čeští a moravští biskupové by rádi v nadcházejícím volebním roce zaměřili pozornost politiků k rodině jako zdroji hodnot, ne jako nástroji volebního boje. Vyslovili podporu dubnovému Národnímu pochodu pro život, jehož cílem je snížit počet potratů. Česká biskupská konference (ČBK) v úterním prohlášení uvedla, že podpora pochodu je i reakcí na koncepci rodinné politiky představenou ministerstvem práce a sociálních věcí.

"Stojíme o to, aby v nadcházejícím volebním roce, pozornost politiků byla upřena na rodinu nikoli jako na nástroj volebního boje, ale jako na místo, kde se formují nejdůležitější hodnoty, na nichž člověk staví celý svůj další život," uvedli biskupové. Mezi nástroji, kterými může společnost ovlivnit kvalitu života rodiny, jmenovali daňový a důchodový systém, prostředí přátelské rodinám s malými dětmi a podporu manželství jako nejvyšší formy závazku.

Koncepce rodinné politiky, kterou loni představila ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD), rozdělila vládní sociální demokraty a KDU-ČSL. Podle autorů koncepce se rodina mění, tvoří ji jednotlivci, bezdětné páry i dvojice manželské, nesezdané či registrované s dětmi a také samotní rodiče s potomky. Podle ministerstva práce by stát měl lidem zajistit podmínky, aby chtěli mít děti. Lidovci koncepci kritizují, o podobě rodiny mají jiné představy. Tvrdí také, že koncepce znevýhodňuje matky na mateřské a diskriminuje matky, které studují.

Biskupové v prohlášení uvedli, že základní věci lidského života jsou vlastně jednoduché. "Narodíme se svým rodičům, přijímáme od nich lásku, péči a perspektivu. Učíme se, co je skutečně cenné a budujeme svůj život v naději, že tyto hodnoty budeme moci předat budoucím generacím," napsali. "Nechceme na tuto prostou lidskou zkušenost zapomínat. Svět by se stal nepřehledným místem k životu a místo smyslu by nabízel chaos v tom, kdo jsme a kam směřujeme," doplnili.

Národní pochod pro život je letos naplánovaný na 22. dubna. Centrem Prahy odpůrci potratů projdou posedmnácté. Loni se akce podle organizátorů zúčastnilo víc než 4000 lidí. V roce 2015 bylo v Česku uměle ukončeno téměř 21 000 těhotenství.

autor: ČTK