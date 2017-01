Záměnu embryí řeší lékový ústav poprvé. Kliniky se bojí, že chyba dopadne na celý obor

před 27 minutami

Státní ústav pro kontrolu léčiv potvrdil, že se záměnou embryí, vajíček či spermií zabývá poprvé. Embrya dvou zahraničních párů zaměnila brněnská klinika Reprofit, kterou vlastní ministr financí Andrej Babiš. Její konkurenti se bojí, že incident poškodí pověst celého odvětví reprodukční medicíny. Ujišťují, že jde o zcela výjimečnou situaci.

Brno – Nejen brněnská klinika Reprofit se snaží ujistit veřejnost, že záměna embryí dvou zahraničních párů, ke které v jejích laboratořích došlo, je zcela ojedinělou záležitostí. I konkurenční centra asistované reprodukce mluví o výjimce a bojí se, že by nehoda mohla vrhnout špatné světlo na celé odvětví. V Česku se ročně díky asistované reprodukci narodí zhruba pět tisíc dětí.

"Za 20 let fungování center asistované reprodukce a tisíce transferovaných embryí každý rok se dosud podobná situace neudála. Neadekvátní medializace této kauzy může poškodit dobré jméno reprodukční medicíny v České republice, která je na vysoké úrovni a světově uznávaná," reagoval například Pavel Žára, mluvčí brněnské fakultní nemocnice, jež má vlastní centrum asistované reprodukce.

"Rádi bychom uvedli, že s plným respektem k naší činnosti volíme veškeré dostupné a vícestupňové prostředky k zábraně záměny biologického materiálu našich párů," uvedla ředitelka brněnské kliniky Repromeda Kateřina Veselá, která zdůraznila, že její pracoviště i přes podobný název v případu nijak nefiguruje.

Podle zástupce ředitele sanatoria Helios Petra Popova je nezbytně nutné pevně dodržovat režim v laboratořích. "Čím lepší režim a přísnost na dodržování, tím se zmenšuje riziko podobného omylu, který se zcela ojediněle stal v brněnské klinice," věří Popov.

To, že jde nejspíš o jednorázovou nehodu, potvrzují i údaje Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který na reprodukční kliniky dohlíží. "Pokud jde o záměnu embryí (i vajíček a spermií), tak se v České republice jedná o první případ, se kterým jsme se v rámci naší kontrolní činnosti setkali," uvedla mluvčí ústavu Lucie Přinesdomová.

Se záměnou se nesetkala ani advokátka Klára Kořínková, která často zastupuje pacienty, kteří se cítí být poškozeni ze strany zdravotníků. "Ale známe případ, kdy bylo sperma zmrazeno natolik, že bylo nepoužitelné," vzpomíná Kořínková a dodává, že se tehdy pár a nejmenovaná klinika dohodly na mimosoudním vyrovnání. Právnička podotýká, že mimosoudně se takto citlivé spory řeší poměrně často.

K soudu se možná nakonec nedostane ani záměna v Reprofitu. Situaci komplikuje fakt, že zatímco jedno z embryí se neuchytilo, druhá z žen je v pokročilém stádiu těhotenství. Podle českých i evropských zákonů je matkou žena, která dítě porodí, přestože vajíčko nebylo její.

Lékový ústav i chybující klinika nyní záměnu šetří. Mluvčí SÚKL odhaduje, že by výsledky mohly být známy do několika týdnů. Zatím to podle ní vypadá na selhání jednotlivce, nikoli systémovou chybu. To uvedl i Matěj Stejskal, zástupce společnosti FutureLife, která kliniku Reprofit vlastní.

FutureLife je součástí investičního fondu Hartenberg, který spravuje peníze ministra financí a šéfa ANO Andreje Babiše.

"Nechceme komentovat žádné dílčí informace v průběhu vyšetřování. Objevila se spousta nepotvrzených zpráv od konkurenčních pracovišť, které spekulují o tom, jak k záměně mohlo dojít. To téma se tak zkomplikovalo, že to začíná poškozovat celý obor asistované reprodukce," řekl Stejskal.

Embryolog musí mít klid na práci

Například vedoucí katedry klinické embryologie při Institutu pro postgraduální studium ve zdravotnictví Pavel Trávník, který zároveň působí v brněnské Repromedě, na Radiožurnálu uvedl, že si není jistý, zda šlo v Reprofitu o chybu jednotlivce. Podle něj má lidské selhání eliminovat právě správně nastavený systém.

"Ono je taky ovšem potřeba, aby ten embryolog měl náležité podmínky pro práci. On nemůže pracovat jako v továrně na běžícím pásu. To je velice individuální práce, která vyžaduje velice pečlivé soustředění. On by třeba neměl být vyrušovaný, neměl by brát telefony, neměl by se na něj nikdo obracet s dotazy, když pracuje, a podobně," popsal Trávník.

Z reprodukční medicíny se v Česku stal kvetoucí byznys. Ročně jím podle odhadů protečou až čtyři miliardy korun. Největší podíl mají právě Babišovy kliniky. Služby českých center ve velké míře využívá zahraniční klientela.

autoři: Markéta Šrajbrová, Michal Polák