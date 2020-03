Zahraniční výbor sněmovny ostře kritizuje Čínu i Hrad za výhrůžnou nótu Kuberovi

Zahraniční výbor sněmovny ve středu řešil na mimořádném uzavřeném zasedání nótu, kterou na Hrad zaslala čínská ambasáda. Vyhrožovala, že pokud tehdejší šéf Senátu Jaroslav Kubera pojede na Tchaj-wan, české firmy "budou platit". Předvolaný čínský velvyslanec ovšem bez omluvy mezi poslance nepřišel. Šéf zahraničního odboru Hradu, který nótu podpořil přípisem, se sice omluvil, ale bez zdůvodnění.

Poslanci zahraničního výboru sněmovny ve středu odpoledne odmítli na mimořádném jednání výhrůžný tón diplomatické nóty, kterou čínské velvyslanectví v Česku zaslalo nedávno na Pražský hrad a odkud se dostala do rukou tehdejšího předsedy Senátu Jaroslava Kubery, jenž se chystal odjet na návštěvu Tchaj-wanu. O dopisu jako první informoval deník Aktuálně.cz.

Na jednání výboru nepřišel nikdo z pozvaných hostů, a to ani čínský velvyslanec Čang Ťien-min, ani ředitel zahraničního odboru prezidentské kanceláře Rudolf Jindrák, který se z jednání omluvil. Což se promítlo i do schválených usnesení.

"Konstatovali jsme, že velvyslanectví Čínské lidové republiky v Praze zcela ignorovalo snahu zahraničního výboru o spolupráci a poškozuje tak obraz Čínské lidové republiky v České republice," citoval jedno z usnesení člen výboru Jiří Mihola z KDU-ČSL, který se na znění usnesení spolupodílel.

"V usnesení jsme kritizovali i to, že odbor zahraničních věcí Kanceláře prezidenta republiky nedostatečně koordinuje zahraniční politiku s ministerstvem zahraničních věcí," uvedl Mihola, podle kterého výbor označil za jednostranný komentář, který k nótě připojil právě zahraniční odbor prezidentské kanceláře. Tento odbor poslanci kritizovali také za to, že z něj nepřišel na jednání alespoň nějaký zástupce Jindráka. "Mysleli jsme si, že z Hradu do podhradí někdo přijde. Leč nestalo se," podotkl Mihola.

"Výbor zároveň označil za nedostatečné to, že z české strany nikdo pět týdnů nereagoval na tón čínské nóty. "To je vážné pochybení, které poškozuje zájmy České republiky jako svrchovaného, svobodného a demokratického státu, založeného na úctě k lidským právům," tlumočil poslanec usnesení.

Výbor také po Hradu požaduje, aby mu poskytl celý dokument. Existuje totiž podezření, že ambasáda kanceláři prezidenta zaslala vícestránkovou nótu. U Kubery ovšem skončila jen jedna strana - s výhrůžkami shrnutými v bodech. List ovšem postrádá obvyklé formátování, které ambasáda používá, i diplomatické zdvořilosti.

Jindrák: Přípis jsme vypracovali pro nejvyšší ústavní činitele

K nótě Číňanů byl připojen také podpůrný přípis, u něhož je Jindrák v hlavičce označen jako předkladatel. "Cesta předsedy Senátu J. Kubery je v současné době krajně nevhodná. Lze předpokládat, že v důsledku cesty dojde ke zmražení česko-čínské relace na dlouhou dobu, a to jak na úrovni politické, tak na úrovni ekonomické, jak tomu bylo v roce 2009," píše ve svém stanovisku, které nese datum 13. ledna, Jindrák. Narážel tím na přijetí tibetského duchovního vůdce dalajlamy tehdejším úřednickým premiérem Janem Fischerem v Praze.

Usnesení zahraničního výboru sněmovny z 4. března 2020 Výbor I. bere na vědomí informaci ministra zahraničních věcí; II. odmítá výhružný tón sdělení, zaslaný ambasádou Čínské lidové republiky (dále jen ČLR) 10. ledna 2020, neboť ani jeho forma, ani jeho obsah

neodpovídají standardní diplomacii; III. vyzývá kancelář prezidenta České republiky, aby předala celý originál dokumentu, který obdržela od ambasády Čínské lidové republiky, vypravený

10. ledna 2020; IV. považuje nedostatečnou reakci z české strany po dobu pěti týdnů za vážné pochybení, které poškozuje zájmy České republiky jako svrchovaného, svobodného a demokratického státu založeného na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti; V. konstatuje se zneklidněním, že informace o demarši nebyla předána na MZV, které v souladu s kompetenčním zákonem zabezpečuje vztahy České

republiky k ostatním státům; VI. konstatuje, že Kancelář prezidenta ČR nedostatečně koordinuje zahraniční politiku s MZV; VII. konstatuje, že tato událost překročila hranici vměšování do vnitřních záležitostí ČR, porušila její suverenitu a je v rozporu s prohlášením, které přijala

ministerstva zahraničních věcí ČR a ČLR v roce 2014; VIII. vyjadřuje přesvědčení, že podobně jako EU potřebuje mít ČR svou vlastní politiku vůči Čínské lidové republice; IX. vyjadřuje zájem na rozvoji oboustranně výhodných vztahů mezi Českou republikou a ČLR; X. vyjadřuje přesvědčení, že cesta parlamentních delegací Parlamentu ČR na Taiwan je v souladu s dlouhodobými zahraničně-politickými zájmy ČR a XI. konstatuje, že komentář ředitele zahraničního odboru KPR, zdůrazňující pouze rizika cesty a nikoliv její potenciální přínosy, byl jednostranný. Zahraniční výbor PSP ČR dále: žádá záznam z jednání náměstka Tlapy s velvyslancem ČLR ohledně výše

jmenovaného sdělení, vyjadřuje politování nad tím, že nepřišel ředitel ZO KPR situaci osvětlit osobně.

Jak už Aktuálně.cz informovalo, stanovisko vypracovala Petra Nečasová, dcera prezidentova lékaře a šéfa Zemanovců Lubomíra Nečase. Ta s právnickým vzděláním v prezidentské kanceláři pracuje jako analytička pro Čínu.

Jindrák nejprve redakci tvrdil, že je překvapený, že se ke Kuberovi jeho stanovisko určené pro prezidenta dostalo. "O tom nevím, jsem překvapen, že tu zprávu máte, protože to je interní komunikace a určitě ji nepředával nikdo z mých podřízených, ani já jsem to nebyl, nedal jsem ji nikomu mimo úřad," reagoval na dotaz Jindrák.

Poslancům už ale napsal něco jiného. Mluví o tom, že dokument vypracoval pro více nejvyšších ústavních činitelů. "Veškeré materiály vypracované mnou řízeným zahraničním odborem byly zpracovány výhradně pro interní potřebu nejvyšších ústavních činitelů," uvedl Jindrák s tím, že přitom vycházel nejen z informací od čínské ambasády, ale i dalších velvyslanců asijských a evropských zemí v Česku. Jindrák navíc bez zdůvodnění dodal, že se zasedání zahraničního výboru sněmovny nezúčastní. Jeho list poslancům Aktuálně.cz získalo.

Senát, setkání nejvyšších ústavních činitelů, veřejné slyšení

Příští týden bude dopis řešit také zahraniční výbor Senátu. Dopis řeší i ministr zahraničí Tomáš Petříček. Ten ho označil za "velmi nestandardní" a chce, aby se na reakci shodli všichni nejvyšší ústavní činitelé na speciální schůzce.

"Domluvili jsme se, že bychom to (dopis) měli řešit na schůzce nejvyšších ústavních činitelů. Jsem přesvědčen, že bychom na to měli reagovat jednotně," uvedl Petříček. Zároveň ministr Senát požádal, aby uspořádal veřejné slyšení k česko-čínským vztahům. Konat by se mohlo do tří měsíců.

Šéf zahraničního výboru Senátu Pavel Fischer ale přípravu prohlášení nejvyšších ústavních činitelů na schůzce považuje za předčasnou. "Přijímat usnesení čtyř v situaci, kdy nevíme, za jakých okolností vznikl skandální dopis a proč na něm šest týdnů seděla kancelář prezidenta, a zdá se, že nedělala nic, je jako vytvářet fíkové listy na hrubou dysfunkci státu. Ptám se: věděl o dopise prezident? Proč neinformoval ministra? Proč nevykázal čínského ambasadora do patřičných mezí?" řekl Aktuálně.cz Fischer.

Pojede nástupce Kubery na Tchaj-wan? Stále není jasno

Podle nástupce zesnulého Kubery Miloše Vystrčila (ODS) staví nóta Česko do role čínského lokaje. Vystrčil zároveň žádá Hrad o vysvětlení, proč dopis utajil a diplomaticky se vůči němu neohradil, jak by podle něj mělo být u suverénního státu samozřejmé. "Já vlastně ani nevím, zda pan prezident dopis četl a řekl si, že je to takto správně, a následně list dal panu předsedovi Kuberovi, nebo ho nečetl. Jeho heslo při prezidentské volbě říkalo, že tato země je naše, tak bych očekával, že se toho bude držet," řekl Aktuálně.cz druhý nejvyšší ústavní činitel.

Vystrčil se stále rozhoduje, zda na Kuberovo rozhodnutí vyrazit na Tchaj-wan naváže. Kubera náhle zemřel na konci ledna, cesta byla původně plánována na únor. Zatímco zahraniční výbor Senátu vedený Pavlem Fischerem výjezd podpořil, Petříček cestu vedenou předsedou Senátu označil za "poměrně výjimečnou". "Nicméně je to záležitost parlamentní diplomacie. Já nebudu panu předsedovi (Vystrčilovi) říkat, jestli má jezdit, nebo ne. Je to skutečně na jeho zvážení," dodal. Podle ministra by se Česko mělo držet dosavadních principů vztahů s Čínou a uvážit, zda případných ekonomických přínosů nelze dosáhnout jinak.