Žádná svoboda, zůstanete za mřížemi, smetl soud žádost vězněného dezinformátora Tušla

Dezinformátor, násilník a recidivista Patrik Tušl podle zjištění Aktuálně.cz neuspěl s žádostí o podmíněné propuštění. Za sebou má už jedenáct měsíců za mřížemi, do vězení ho dostalo podněcování k nenávisti vůči Ukrajincům a vyhrožování strážníkovi. Už před těmito proviněními byl Tušl šestkrát trestaný. Redakce navíc zjistila, že místo podmíněného propuštění naopak dostal trest navíc.

Tušl svou žádost směřoval ke karlovarskému soudu 25. dubna. Trest si odpykává ve věznici v Ostrově, jež spadá do působnosti instance. "Mohu potvrdit, že v daném případě se jedná o řízení o podmíněném propuštění odsouzeného, přičemž žádost podal sám odsouzený," potvrdil už dříve Aktuálně.cz mluvčí zmíněného soudu Dalibor Čermák.

Soudkyně Ivana Koprnická recidivistu ponechala za mřížemi. Řízení proběhlo přímo ve věznici, soudkyně rozhodla minulý pátek. "Návrh na podmíněné propuštění zamítnut," stojí v soudní informační databázi, kde redakce výsledek zjistila. Tušl ten samý den podal stížnost, již bude vyřizovat Krajský soud v Plzni. Podání však nemá odkladný účinek.

Proč soudkyně Tušlově žádosti nevyhověla, není jasné. Mluvčí Čermák na dotazy Aktuálně.cz neodpověděl. V obecné rovině však platí, že v těchto případech odsouzení neprokázali nápravu pro pobyt na svobodě. Za mřížemi se nechovali vzorně, případně neprojevili reflexi vůči spáchaným deliktům.

Místo patnácti měsíců ve vězení pětadvacet

Redakce navíc zjistila, že Tušl naopak zůstane za mřížemi déle než původně vyměřených patnáct měsíců. Ty se mu nasčítaly ze dvou deliktů. S kamarádem Tomášem Čermákem loni v létě podněcoval příznivce na sociální síti Facebook, aby násilím narušili manifestaci Ukrajinců na Václavském náměstí. Ukrajinci chtěli vyjádřit podporu své Ruskem okupované zemi.

"Řekněte nám, kdo jde do toho! Kdo jde do protiútoku pořádného. Jdeme ukázat, kdo je tady pán," křičel na videu Čermák. Tušl se přidával. "Pojďme ukázat těm Ukrajincům, že je tady nikdo nechce," zvyšoval hlas. Za tento skutek sedí Tušl za mřížemi od loňského srpna, kdy ho soud poslal do vazby.

Letos v březnu ho Městský soud v Praze potrestal za vydírání ženy, která vyvracela dezinformace na sociálních sítích. Součástí této kauzy bylo i vyhrožování strážníkovi, ten Tušla v MHD vyzval k zakrytí dýchacích cest v době covidových restrikcí. Druhý den Tušl vyrazil na služebnu, kde křičel, že městského policistu "rozseká do sra**k".

Z uvedených patnácti měsíců však bude pětadvacet. Městský soud v Praze mu podmínku za dva jiné delikty z minulosti pravomocně proměnil v nepodmíněný trest. Nejprve Tušlovi 26. dubna přidal sedm měsíců za zanedbání povinné výživy prvorozené dcery. O den později mu vyměřil tři měsíce za vyhrožování bývalé partnerce. Tušl výše popsanými delikty podmínku porušil.

Svoboda slova má hranice, řekl soudce

"To video mi přijde vtipný. Nechápu, proč jsem kvůli tomu vězněný. Je to opravdu kvůli tomu videu?" ptal se Tušl loni v říjnu u kladenského soudu, kde poprvé uslyšel, že půjde do vězení. Dostal tam nepodmíněný trest za podněcování k nenávisti vůči Ukrajincům. Soudce Vít Sochovský mu tehdy vysvětlil, že svoboda slova má hranice, které Tušl překročil.

"Když video pustíte mezi lidi, ztrácíte nad ním kontrolu. Nevíte, kdo se na to podívá a co z toho vyzobne. Stačí, aby se našel jeden, který to přetaví v něco dalšího, a je problém," uvedl tehdy soudce. "Kdyby svoboda slova byla neomezená, tento trestný čin v zákoně nemáme," dodal.

Tušl se s Tomášem Čermákem a Zdeňkem Masárem přitom zodpovídá z dalšího deliktu. Jsou obžalovaní kvůli tomu, že během opatření proti šíření covidu dramaticky narušovali soukromí šéfa České lékařské komory Milana Kubka, biologa Jaroslava Flegra a imunologa Václava Hořejšího.

"Obžaloba byla podána pro nebezpečné pronásledování a výtržnictví," sdělil už dříve Aktuálně.cz Petr Novák, mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 8, kde se kauza vyřizuje. Na starosti ji má soudkyně Jana Humeni. Hlavní líčení bude pokračovat 26. července.