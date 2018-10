Nemažu vám med kolem pusy, tvrdí Bělobrádek. Rozhodující bitvy o Senát začínají

Dvacet pět soubojů jednoho proti jednomu rozhodne o tom, jak bude nově vypadat po pátečních a sobotních volbách horní parlamentní komora. Po Jiřím Drahošovi a Jiřím Čunkovi, kteří vyhráli už v 1. kole, zasednou do lavic staronoví i noví senátoři, kteří můžou zcela změnit poměr sil v Senátu. Zatímco ČSSD hrozí, že už nebude mít největší klub, lidovci mají naději, že právě oni roli nejsilnější partaje horní komory převezmou. S velkým napětím ale čekají na výsledky také předsedové ODS a hnutí ANO, kteří nutně potřebují své pozice v Senátu posílit. Volby hodně napoví o tom, jestli v Senátu bude proti premiérovi Andreji Babišovi a jeho vládě ještě větší opozice než dosud.

Praha - Jako by špičky hnutí ANO tušily, že druhé - rozhodující - kolo senátních voleb nemívá pro toto hnutí šťastný výsledek. Jako jediná z velkých stran oznámila, že tuto sobotu po zavření volebních místností nebudou mít žádný volební štáb. "Centrální štáb tentokrát mít nebudeme, většina kandidátů to má do Prahy daleko a podle našich zkušeností sčítání hlasů radši sledují se svými kolegy a blízkými," vysvětlila mluvčí hnutí Lucie Kubovičová.

Zcela jinak ale přistupují k druhému kolu senátních voleb jiné strany, ODS i KDU-ČSL naopak otevírají svá stranická sídla, ve kterých budou zástupci stran s velkým napětím sledovat výsledky. Půjde o hodně, lidovci či ODS můžou vystřídat sociální demokraty na pozici strany s největším množstvím senátorů.

První kolo senátních voleb vyhrála ODS s 11 finalisty, druhé bylo ANO s deseti. ČSSD a STAN mají ve 2. kolem po 5 kandidátech, KDU-ČSL čtyři. Se 3 kandidáty jdou Piráti a hnutí Senátor 21.

Lidovci zažili velkou radost už minulý víkend, kdy stačilo jedno kolo k vítězství jejich člena Jiřího Čunka, podobně se radoval STAN za vítězství Jiřího Drahoše.

Bělobrádek a Herman jdou do boje společně

Jedním z nejsledovanějších soubojů bude patrně ten ve volebním obvodu Náchod, kde voliči vybírají mezi předsedou KDU-ČSL Pavlem Bělobrádkem a bývalým policejním prezidentem Martinem Červíčkem, který je za ODS zároveň náměstek královéhradeckého hejtmana. První kolo bylo nesmírně těsné - Bělobrádek vyhrál o pouhých 58 hlasů!

Podle toho oba "ženou" voliče do druhého kola. "Demokracie musí žít‼️ Jen tak můžeme pomoci mladým rodinám, seniorům a potřebným. Já nabízím jen to, co skutečně můžu splnit. Nikdy jsem vám nemazal med kolem pusy a nedělám to ani teď," slibuje Bělobrádek a dodává, že s Drahošem a dalšími senátory bude za voliče bojovat. "Věří ve mě starostové z mého regionu, protože ví, že pro svůj region v Senátu udělám maximum," podotýká.

Jenže, podobně apeluje také Červíček, který se ve čtvrtek odpoledne pochlubil získáním podpory od neúspěšného kandidáta ANO Petra Koleta. "Senát by měl být místem, kde budou primárně osobnosti hájit zájmy svého regionu, který je do Senátu vyslal, a ne politikařit," tvrdí Červíček, kterého v tomto týdnu podpořil i sociálnědemokratický poslanec Jan Birke.

Exministr Daniel Herman (kandiduje jako nezávislý za KDU-ČSL) má v Chrudimi rovněž těžkého soupeře, a to starostu Havlíčkova Brodu Jana Tecla z ODS. I mezi nimi byly výsledky v prvním kole velmi těsné. Herman získal 15,13 procenta hlasů, Tecl 15,44 procenta. Herman se snaží ještě přesvědčit voliče tím, že nepovažuje za správné, aby byl politik senátorem a zároveň starostou jako Tecl.

"Opět musím připomenout mé stanovisko - dle mého názoru nelze plnohodnotně spojit vykonávání funkce senátora a zároveň si držet pozici starosty, tím nutně dochází k upozaďování ostatních částí regionu," tvrdí exministr kultury. Naopak Tecl stavěl svou kampaň na tom, že je na rozdíl od Hermana místní, na jeho plakátech je toto upozornění: "Brodsko a Chrudimsko si zaslouží místního senátora! Společně to dokážeme."

I další kandidát lidovců, dosavadní senátor a končící starosta Uherského Brodu, Patrik Kunčar jde proti kandidátovi, který má blízko k ODS, byť už není jejím členem. Tímto kandidátem je Libor Lukáš, který ještě jako člen ODS byl v minulosti hejtmanem a následně náměstkem hejtmana Zlínského kraje. Lukáš má ale dlouhá léta blízko k podnikateli Ivo Valentovi, který je zároveň senátorem za Stranu soukromníků - a za tu chce do Senátu nyní i Lukáš, kterého ODS podpořila.

Kunčar sází ze všeho nejvíce na "svůj" Brod, takže ve finále se obracel na jeho občany. "Když se za sebe ohlédnu, musím říct, že se toho v Brodě za posledních osm let podařilo opravdu hodně. Máme dvě krásná zrekonstruovaná náměstí, originální lávky, sportovní vyžití i žijící kulturu. No a samozřejmě dopravní terminál, co se jen tak nevidí," chlubil se.

Naopak Lukáš může počítat s podporou několika stran i některých protikandidátů z prvního kola. "Pojďme to příští týden 'dát' a společně můžeme porazit nevýrazného lidoveckého protikandidáta," útočí na Kunčara. Pokud by se Lukáš do Senátu dostal, měl by nejblíže ze všeho ke zmíněnému dlouholetému příteli a podporovateli Ivo Valentovi, známému "králi hazardu", který kandidoval do Senátu podobně jako Lukáš s podporou Strany soukromníků.

Občanští demokraté v 1. kole zažili řadu úspěchů

Občanští demokraté jdou v několika případech kromě přímého střetu s KDU-ČSL také do boje s hnutím ANO. Starosta Mladé Boleslavi za ODS Raduan Nwelati v prvním kole vyhrál s velkým náskokem nad Jiřím Mullerem, který je starostou Kosmonos. Druhé kolo ale začíná pro oba od nuly. "Primátor a senátor v jedné osobě znamená silnější pozici pro město," prohlašuje Nwelati.

V Litoměřicích se utká místní starosta za ODS Ladislav Chlupáč s lékařem Ondřejem Štěrbou, který jde za ANO. Na Břeclavsku má ODS ve hře starostu Mikulova Rostislava Koštiala, kterého se pokusí porazit zástupce ANO Libor Nazarčuk.

Postupujících kandidátů ODS je ale ještě více. Nelze zapomenout na Jaroslava Kuberu, dosavadního senátora a starostu Teplic, který získal v prvním kole přes 40 procent hlasů - proti němu je Zdeněk Bergman za sdružení Prezident 21. Hodně hlasů získal v 1. kole i další zástupce ODS Jaroslav Zeman v Jablonci nad Nisou. I tady se poměří s kandidátem sdružení Prezident 21, lépe řečeno kandidátkou, a to Michaelou Tejmlovou. Oči ODS, a také STAN, budou zaměřené i na Benešov, tady změří síly dva vysokoškolští učitelé, Zdeněk Hraba za STAN a Jiří Kozák za ODS.

Za 300 tisíc jste si pořídil pár navštívenek a mně vytýkáte, že jsem za to pořídil obří billboardy, říká v duelu s Jaroslavem Kuberou Zdeněk Bergman. | Video: Emma Smetana | 21:07

Kromě těchto volebních obvodů budou členové ODS fandit v boji proti ANO také dvěma kandidátům, kteří mají blíž k jiným stranám, ale ODS je podporuje. V Brně vyslovila podporu společně s TOP 09, STAN a zelenými rektorovi Masarykovy univerzity Mikuláši Bekovi proti zástupci ANO, do nedávné doby řediteli brněnského studia Českého rozhlasu Jaromíru Ostrému.

Bek patří mezi ostré kritiky hnutí ANO i prezidenta Miloše Zemana. "Hnutí ANO považuji za politickou součást skupiny firem Agrofert. Ta nabízí české veřejnosti jakousi celonárodní zvrácenou karikaturu meziválečného Baťova Zlína, v němž byl také starosta současně šéfem a majitelem téměř všeho," sdělil Bek Aktuálně.cz. Ostrého ale silně podporuje předseda ANO Andrej Babiš, který argumentuje tím, že Ostrý se vzdal místa v rozhlasu kvůli kandidatuře. "Jaromír jasně řekl, že Senát pro něho není melouch a chce být senátorem naplno. Takže rozhlas po mnoha letech opustil," uvedl Babiš.

V Opavě získal v prvním kole hodně hlasů člen TOP 09 Herbert Pavera, proti kterému kandiduje za hnutí ANO Simona Horáková. Paveru podporuje také ODS a STAN, v letech 2013 až 2017 byl poslancem.

Z ČSSD má největší šance senátor a starosta Vícha

Sociální demokraté sice mají stále ještě nejsilnější klub v Senátu, ale po těchto volbách o něj zřejmě přijdou. Do druhého kola postoupili čtyři jejich zástupci. Bývalá ministryně, poslankyně a poslední léta senátorka Milada Emmerová má těžkého protivníka v podobě Pavla Karpíška, který je starostou Vejprnic a členem ODS. Sociální demokrat a občanský demokrat jdou proti sobě také v Domažlicích, nynější senátor za ČSSD Jan Látka získal v prvním kole o pouho pouhých šest hlasů více než exposlanec za ODS Vladislav Vilímec. Do třetice zažijí střet mezi ODS a ČSSD Svitavy, vyrovnaný souboj tady v prvním kole svedli dva muži, exposlanec ODS Michal Kortyš a bývalý starosta Litomyšle za ČSSD Pavel Havíř.

Sociální demokraté mají ještě dva další kandidáty, jeden, starosta Bohumína a senátor Petr Vícha, vyhrál první kolo v Havířově s velkým náskokem. Vzdorovat se mu pokusí exposlankyně za komunisty Milada Halíková. Posledním zástupcem ČSSD, pátým, je Božena Sekaninová, která má jako soupeřku Jitku Chalánkovou. Tato bývalá poslankyně usilovala marně o podporu TOP 09, za kterou byla poslankyně, a tak šla do voleb jako nezávislá.

Ostře sledovaný Hilšer a Wagenknecht

Do Senátu chtějí ještě další zájemci, včetně tří prezidentských kandidátů z letošních prezidentských voleb. Jiří Drahoš postoupil už po prvním kole, Pavel Fischer a Marek Hilšer jdou s velkým optimismem do druhého kola. Fischer získal na Praze 12 podporu hned několika stran, v prvním kole mu chyběly k nadpoloviční většině dvě procenta. Ovšem, pro 2. kolo žádný náskok neexistuje, z nuly bude začínat Fischer i jeho protikandidátka Eva Tylová, kterou podporují piráti. Mnohem větší souboj čeká Hilšera na Praze 2, kde mu vzdoruje dosavadní senátor za piráty Libor Michálek.

Velké polemiky vzbudila výzva Michálka, který naznačil, že by měl Hilšer z voleb odstoupit, protože Michálek jej podporoval, když Hilšer při kandidatuře na prezidenta nutně potřeboval podpisy senátorů. "Po výzvě kandidáta pana Michálka, abych v jeho prospěch rezignoval, Vás chci ujistit, že jsem o tom ani sekundu neuvažoval," oznámil Hilšer. Michálek tvrdí, že prý jeho výzva byla špatně pochopena. "Má zmínka o odstoupení měla vyznít tak, že kdybych byl na místě pana Hilšera, nemohl bych kandidovat s čistým svědomím do Senátu!"

A aby byla Praha kompletní, v osmé městské části bude patrně velmi vyrovnaná bitva mezi Lukášem Wagenknechtem a Pavlem Dunglem. Prvně jmenovaného silně podporují piráti, za druhým stojí STAN a TOP 09. "Jako senátor budu hlídat politiky a budu bojovat proti nesmyslnému vyhazování peněz nás, daňových poplatníků. Mým hlavním cílem v Senátu proto bude prosadit jasná pravidla, která zastaví rozkrádání veřejných rozpočtů, a také boj za méně byrokracie pro podnikatele," zní poslední výzva Wagenknechta před 2. kolem.

Lékař Dungl upozorňuje na to, že získal podporu různých známých osobností a některých protikandidátů z prvního kola. "Chci být nadstranický senátor, který bude důsledně pomáhat občanům, spolkům i všem městským částem svého volebního obvodu a bude je vždy důstojně reprezentovat doma i v zahraničí," avizuje.