Stoletá tradice v ohrožení. Pomoc se záchranou hřebčína Napajedla přislíbil i ministr

Nový ministr zemědělství Marek Výborný se začal zajímat o osud Hřebčína v Napajedlech, který patřil díky chovu anglického plnokrevníka a stoleté historii k výjimečným místům. Chov ale nedávno skončil a hrozí také likvidace cenných budov. Skupina nadšenců ovšem ještě za hřebčín bojuje. Nyní se setkali s Výborným, který se také zapojil do jednání.

Historické budovy Hřebčína Napajedla, které byly svědky časů kdysi nejslavnějšího místa pro chov anglického plnokrevníka v Česku, sice stojí, jsou ovšem prázdné. Uvnitř není žádný kůň, chov skončil a nejen lidé v Napajedlech na Zlínsku čekají, co teď s místem bude dál.

Být to na místních lidech, hřebčín by dál fungoval, petici na jeho záchranu podepsaly tisíce lidí. Jenže firma Sygnum, která hřebčín vlastní, má jiné plány. Posledního koně odvezla letos v únoru. Starosta Napajedel Robert Podlas už dříve po setkání s jejími zástupci prozradil, že se majitelům chov koní nevyplácel a rádi by v části areálu postavili bytové domy. K tomu ale potřebují, aby zastupitelstvo odsouhlasilo změnu územního plánu.

Do jednání se nyní zapojil i nový ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL), jak sám redakci Aktuálně.cz potvrdil. "Navštívil jsem stáje trenérky koní Hany Kabelkové, se kterou jsem se bavil o dostihovém sportu i chování koní. Při této příležitosti jsem se setkal i s lidmi, kteří mají opravdu silný vztah k hřebčínu Napajedla," řekl ministr.

Výborný přislíbil pomoc se záchranou historických nemovitostí a okolních pozemků, které k hřebčínu patří. Zástupci petice chtějí v první řadě dosáhnout toho, aby ministerstvo kultury prohlásilo hřebčín za kulturní památku.

"Kromě vyhlášení kulturní památky je nyní zásadní zabránit změně územního plánu. Kdyby se na pastvinách začaly stavět byty, tak by to fakticky znamenalo definitivní konec hřebčína i chovu koní," upozornil iniciátor petice Aleš Martínek, který podal na ministerstvo kultury návrh vyhlášení kulturní památky.

Martínek, který je advokát a také majitel dostihového koně, objíždí republiku a sbírá podpisy pod petici. "Považuji za velmi důležité, abychom ukázali, že záchranu hřebčína si přeje i široká veřejnost. A podle toho, jak s lidmi mluvím, tak jim na něm opravdu záleží," dodal Martínek.

Firma už dříve pokácela v areálu čtyřicet stromů

Co si myslí o petici vlastník hřebčína, nelze zjistit. Webové stránky společnosti Sygnum jsou v rekonstrukci a nic na nich není. Nefunkční jsou i dřívější telefonické a e-mailové kontakty.

O osud hřebčína se místní začali obávat už před čtyřmi lety, když firma v areálu vykácela více než čtyřicet stromů včetně staletých dřevin, čímž podle České inspekce životního prostředí porušila zákon. Tvrdili, že si firma čistí prostor pro budoucí bytovou výstavbu.

"Hřebčín Napajedla má téměř 150letou tradici s nejstarším chodem anglického plnokrevníka. Jiný takový chov tady nikdy nebyl a nebude. Navíc už jen samotné stavby mají ohromnou historickou hodnotu," vysvětlil advokát Martínek, proč mu na hřebčínu tolik záleží.

Zájemci o hřebčín by byli, tvrdí autor petice

Ministr Výborný se už spojil s ministrem kultury Martinem Baxou (ODS), aby s ním probral možnost památkové ochrany. "Domluvili jsme se, že budu s příslušnými lidmi na jeho ministerstvu o tomto tématu mluvit. Zajímá mě, zda Hřebčín Napajedla splňuje, či nesplňuje podmínky pro zapsání na seznam památek. Tento slib jsem dal i lidem v Napajedlech," řekl ministr.

Výborný zároveň upozornil, že by se nebránil ani setkání s majiteli hřebčína. "Rád bych se s nimi pobavil v tom smyslu, že není šťastné, aby se na místě hřebčína rozvíjel realitní byznys. Bylo by lepší, kdyby zvážili prodej," míní Výborný. Podle něj je nereálné, že by se do možné koupi hřebčína zapojil stát.

Advokát Martínek je nyní v kontaktu s několika lidmi, kteří by o hřebčín měli zájem. Podle něj by se tedy investor našel. "Je ale nezbytné, aby současní majitelé pochopili, že hřebčín nelze zastavit bytovými domy. Měli by přijmout odpovědnost za tradici, historii a kulturní dědictví hřebčína. A pokud nechtějí chovat koně, což po nich nikdo nemůže chtít, měli by začít jednat o prodeji," řekl advokát Martínek.