"Ukažme, že nejsme parta tlučhubů." Začal sjezd ČSSD, ve hře je změna názvu i loga

V Plzni dnes začal 45. sjezd ČSSD. Bývalá vládní strana, která se po posledních volbách nedostala do sněmovny, si na sjezdu zvolí nové vedení. Chce také představit zásadní změny v komunikaci, jež by měly zahrnovat i změnu loga a názvu strany. Sjezdu se účastní zhruba 300 delegátů, kteří reprezentují přibližně 7500 současných členů ČSSD.

Zástupci strany jednali dopoledne na uzavřeném jednání. Sjezd by měl stranu sjednotit a posunout, řekl na úvod předseda krajské organizace v Plzeňském kraji Ivo Grüner. "Posunout tam, kam patříme. Posunout do parlamentu, do vedení velkých měst, do vedení krajů," uvedl Grüner.

Sjezd začal vystoupením předsedy Michala Šmardy. Sociální demokracie musí ukázat, že je prospěšná a není to parta "tlučhubů", řekl delegátům. Chce připravit stranu na volby.

Po vystoupení hostů je na programu představení změn ve straně a volba předsedy a zbývajících členů nejužšího vedení. V čele sociální demokracie chce pokračovat dosavadní předseda a starosta Nového Města na Moravě Šmarda, kterého vyzve nynější místopředseda a starosta Brna-Líšně Břetislav Štefan. Naprostou většinu krajských nominací na předsedu získal Šmarda.

Podle květnového volebního modelu agentury STEM pro televizi CNN Prima News by ČSSD skončila pod pětiprocentní hranicí pro vstup do sněmovny, získala by 4,1 procenta hlasů. Dubnový model agentury Median přiřkl ČSSD v případných volbách zisk čtyř procent hlasů.

ČSSD se již několik let potýká s úbytkem voličů i členů. Zatímco koncem března 2011 měla zhruba 24 tisíc členů, nejvíce v novodobé historii strany, v říjnu 2018 měla asi 17 200 členů a letos v lednu to bylo podle mluvčího Jana Nováčka kolem 7500 členů.