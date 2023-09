Zabít dítě, podříznout ženu. Rakušan o výroku Novotného, který je hitem dezinfoscény

"Češi by potřebovali válku. Vyhnat je v noci z baráku, zabít dítě, zapálit barák, ženu podříznout," prohlásil v polovině března na sociální síti TikTok starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS). Policie jeho výrok jako trestný čin nevyhodnotila. "Nemyslím si, že se na základě tohoto výroku uskuteční nějaká demonstrace, násilí nebo protesty," řekl ve Spotlightu ministr vnitra Vít Rakušan.

Policie výrok z videa Pavla Novotného mířený na lidi protestující proti vládě přesunula do přestupkového řízení. "Samozřejmě vždycky v případě policie a jakéhokoliv vyšetřování je tam nějaká míra toho, že to posuzuje ten konkrétní vyšetřovatel," popisuje Rakušan s tím, že jako trestný čin v online prostoru lze posuzovat například vyhrožování, které vede k aktu samotného násilí jako v případě nedávných romsko-ukrajinských konfliktů.

Video Pavla Novotného se podle Rakušana lišilo tím, že nevedlo ke svolání žádné akce, která by vedla k násilí vůči nějaké skupině obyvatel. "Myslím si, že tohle je výrok, který já bych nikdy nepoužil, je prostě expresivní, je to zbytečné hecování, ale posuzujeme tu trestnou podstatu," vysvětluje ministr vnitra. Nevybíravé výroky se rychle rozšířily mezi dezinformátory, kteří je používají jako důkaz toho, že stát měří dvojím metrem. Obzvlášť silně video rezonovalo po červencovém odsouzení Tomáše Čermáka na pět a půl let do vězení. Čermák je aktuálně na útěku a policie na něj vydala mezinárodní zatykač.

"Pokud někdo napíše něco ve smyslu: ‚Tam a tam byla znásilněna dívka, pojďme jim říct, co si o tom myslíme.‘ A bude tam ta výzva, tak tam je potenciál toho, že se to násilí přesune z online prostoru skutečně někam na ulici a někomu půjde o život. To je výrazné riziko. Nemyslím si, že by na základě výroku pana starosty došlo k nějaké demonstraci. Možná jen proti panu starostovi z něčí strany," uzavírá Rakušan.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:30-5:41 Jak vnímá ministr vnitra Vít Rakušan protivládní demonstrace?

5:41-10:04 Daří se podle Rakušana vládě vysvětlovat, co všechno dělá? Jak si vysvětluje, že kabinetu premiéra Petra Fialy důvěřuje podle posledního průzkumu jen čtvrtina lidí?

10:04-15:22 O tom, proč jsou hesla hnutí Andreje Babiše o tom, že pozvali do Česka ilegální migranty, nepravdivé a co ve skutečnosti znamená migrační azylový pakt. Jak bude probíhat návrat uprchlíků na Ukrajinu a čeká Česko s příchodem zimy nová vlna migrantů?

15:22-17:42 Jak se Fialova vláda staví k tématu dezinformací? Změnilo se něco v tom, jak na ně stát reaguje?

17:42-21:02 Postihuje policie všechny rovně? Proč při výrocích starosty Pavla Novotného posunula podnět do přestupkového řízení? Jaký je rozdíl mezi jeho příspěvkem a těmi, které jsou vyšetřovány jako trestní čin?

21:02-24:33 Je česká společnost připravena čelit potenciální závažné dezinformační vlně? Co ministr vnitra říká na slova bývalého poradce pro národní bezpečnost o tom, že vláda boj s dezinformacemi opustila a vůle řešit tento problém spadla na nulu?

24:33-30:39 Plánuje vláda něco dělat s paralýzou Poslanecké sněmovny kvůli obstrukcím opozice? Za co se poslanci hnutí ANO koalici na chodbách sněmovny ospravedlňují?