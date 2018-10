Za ubodání vietnamské prodavačky si má muž odpykat 18 let vězení. K činu se přiznal

Krajský soud v Liberci v pondělí potrestal 18 lety vězení čtyřicetiletého muže, který v lednu zavraždil prodavačku večerky ve Vratislavicích nad Nisou. Devětačtyřicetileté Vietnamce zasadil 14 ran nožem. K činu se Václav Matouš přiznal. Večerku na okraji Liberce přepadl, protože potřeboval pět tisíc korun na nájemné, jinak mu hrozilo vystěhování z ubytovny.

Liberec - Obžalovanému, který původně vystupoval jako druhá oběť, za vraždu způsobenou zvlášť trýznivým způsobem hrozilo 15 až 20 let, případně výjimečný trest.

Trest je souhrnný, obžalovaného už dříve potrestal okresní soud osmi měsíci vězení za neplacení výživného. Krajský soud Matoušovi také uložil povinnost zaplatit manželovi zavražděné dva miliony korun za nemajetkovou újmu a přes třicet dva tisíc korun za náklady na pohřeb. Trest není pravomocný, státní zástupkyně i obžalovaný si ponechali lhůtu na rozmyšlenou.

Podle předsedkyně senátu Evy Drahotové při uložení trestu zohlednili, že obžalovaný při vyšetřování s policií spolupracoval a činu litoval. Za polehčující okolnost senát neuznal argument obhajoby, že Matouš takto jednal ve finanční tísni a hrozilo mu vystěhování. "To se může stát kdekomu v našem státě a za to přeci nikdo nikoho nesmí zabít," uvedla Drahotová.

Podle obžaloby muž vběhl do prodejny potravin v Dopravní ulici 5. ledna kolem 8:40. Oběhl pult, několikrát drobnou ženu udeřil rukou a poté sebral nůž z pultu a začal do ženy bodat. Při jednom úderu se nůž zlomil a čepel uvízla v krku napadené. Pachatel poté uchopil další nůž a prodavačku odtáhl do skladu, kde upadli na zem. Opakovaně ji podle spisu dále bodal a poté ještě udeřil dvěma lahvemi od piva do hlavy.

Obžalovaný se nejprve snažil vystupovat jako svědek. Událost nahlásil a se středně těžkým bodným zraněním byl převezen do liberecké nemocnice, kde podstoupil operaci. Původně tvrdil, že vietnamskou prodavačku napadl nožem neznámý útočník, a když se ji snažil bránit, tak napadl i jeho. Útok na prodavačku ale zachytily kamery v prodejně.

Sám to nemohu pochopit, hájil se muž

Matouš na policii uvedl, že vraždu neplánoval. "Sám to nemohu pochopit. Ve finanční tíži jsem byl mnohokrát, byl jsem na ulici, nechápu sám sebe," řekl. Plánoval, že ženu omráčí plynovou pistolí, kterou měl. To se mu ale nepovedlo. Prý se vyděsil a zazmatkoval, když začala žena křičet. Tvrdil, že ji chtěl poté jen odtáhnout do skladu, aby mohl utéct. Když se ale žena bránila, tak si vzal nůž, aby jí postrašil, případně bodl do místa, kde jí moc neublíží, řekl.

Ve skutečnosti jí ale zasadil šest ze 14 ran do krku. Zraněnou se v prodejně snažili neúspěšně 40 minut resuscitovat policisté, poté i zdravotníci. Před příjezdem policie se muž choval chladnokrevně. Když vyšel ze skladu, uvnitř byli tři zákazníci, které poslal pryč s tím, že prodavačce není dobře. Snažil se také utřít krev na monitoru a stihl ještě schovat nůž i pistoli do skalního výklenku u prodejny.