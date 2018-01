Za rozbití skla auta Uberu na ruzyňském letišti dostal taxikář prospěšné práce

před 3 hodinami



Praha - Za rozbití skla automobilu služby Uber má taxikář odpracovat 80 hodin prospěšných prací. Rozhodl o tom ve čtvrtek Obvodní soud pro Prahu 6, který se zabýval incidentem z loňského protestu taxikářů proti Uberu na pražském Letišti Václava Havla. Verdikt není pravomocný, lze se proti němu odvolat.

Dvaatřicetiletý taxikář Jan Kadečka čelil obžalobě z toho, že před příletovou halou s dalšími kolegy bránil vozidlu Uber v odjezdu. Při tom za křiku nadávek dvakrát bouchl rukou do předního skla, které se rozbilo a majitel auta ho musel vyměnit.

Muž se k činu z velké části přiznal. Uvedl, že chtěl zabránit odjezdu auta do té doby, než přijedou policisté nebo strážníci, aby zadokumentovali, že po příjezdu pro zákazníka stál na zákazu. Zároveň chtěl, aby ho prověřili, jelikož šlo o řidiče firmy Uber, která podle něj vozí lidí nelegálně. "Je pravda, že jsem do auta bouchnul. Udělal jsem to v afektu, protože se rozjel proti mně, a nebylo to tak, že bych si ho vybral, že mu rozbiju auto. Lituji toho," řekl dnes Kadečka soudu.

Za poškození cizí věci a výtržnictví mu hrozily až dva roky vězení. Státní zástupkyně pro něj navrhovala tříměsíční podmínku, s čímž muž nesouhlasil, jelikož by neměl čistý trestní rejstřík a nemohl by jezdit s taxi. Soud nakonec zvolil alternativní trest, jelikož Kadečka nebyl v minulosti trestán, k činu se z velké části přiznal a byl ochoten zaplatit škodu, kterou však už řidiči předtím proplatila pojišťovna.

Řidiči taxi proti Uberu v loňském roce v Praze protestovali několikrát. Na některá auta lepili samolepky, které upozorňovaly na to, že jde o nelegální činnost. Taxikářům zejména vadí to, že za alternativní službu Uber jezdí řidiči bez taxikářské koncese, nemají auta evidovaná jako vozidla taxislužby a nemají taxametry. Často také nemají vozidla označená názvem provozovatele a svítilnou s nápisem.

Po velkých protestech loni v září a v říjnu taxikáři odvolali akci plánovanou na listopad a chtěli jednat o podmínkách pro kontroly taxislužeb, aby platily stejné i pro řidiče Uberu. V prosinci pak ministerstvo dopravy oznámilo, že chystá nová pravidla pro taxislužby, aby mohly legálně fungovat i alternativní provozovatelé taxi, kteří doposud odmítali například používání taxametru a označovali se nikoliv za taxislužbu, ale za sdílenou ekonomiku.