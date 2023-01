Za mým výsledkem je strach z Babiše, uvedla Nerudová. Další kandidaturu nevyloučila

Ještě nedávno byla podle průzkumů favoritkou voleb, nakonec Danuše Nerudová skončila na třetím místě s výsledkem 13,92 procent. Do druhého kola tak nepostoupila. Médiím po sečtení hlasů popsala, co chystá dál i co pro ni bylo v kampani nejtěžší. V následujících dvou týdnech bude podporovat Petra Pavla.

V sobotu večer jste se sešla s Petrem Pavlem, kterého jste chvíli předtím veřejně podpořila. Jak vaše schůzka vypadala?

Ta schůzka byla velmi krátká. Předali jsme si květiny, sdělili jsme si svoje pocity. Shodli jsme se na tom, že největší zlo v této zemi je Andrej Babiš. Pak jsme se dohodli, že dál budeme pokračovat v pondělí.

Vyzvete dobrovolníky, kteří vám pomáhali, aby se zapojili do Pavlovy kampaně?

O tom se budeme bavit v pondělí. Musíme se dohodnout, jaká je vůbec představa o další spolupráci. Kampaň v příštích 14 dnech bude jiná, bude mít úplně jinou dynamiku. V tuto chvíli vám skutečně víc nejsem schopná říct. Musíme se dohodnout, jaká forma by vyhovovala jim a jakou kampaň budou dělat oni.

Vy sama se budete aktivně angažovat?

Všechny varianty jsou otevřené.

Co máte v plánu v nejbližších hodinách a dnech?

Vyspat se. Když jsem viděla, kolik už mám v neděli a v pondělí rozhovorů, nevím, jestli to bude možné.

A do budoucna? Někteří dobrovolníci a podporovatelé ve štábu vyjádřili přání, abyste založila politickou stranu. Uvažujete o tom?

Nic z těch variant není vyloučeno. Musím mluvit s přáteli, dobrovolníky a uvidíme. Mohu vás ujistit, že ve veřejném prostoru zůstanu. Témata jako životní prostředí, domácí násilí, rovnost ve společnosti. Těch témat se nevzdám a budu za ně bojovat. Uvidíme, všechny možnosti jsou otevřené.

Jaká možnost by se vám líbila? Bylo by to právě založení politické strany, či Senát nebo Poslanecká sněmovna?

Uvidíme, všechny možnosti jsou otevřené. Skutečně se musím chvilku zastavit, vydechnout si, podívat se na všechny možnosti. Znova opakuji, že dlouhodobě tlačím témata jako rovnost žen, klimatická změna, násilí na ženách a budu se jim dál věnovat. Jsou to témata, která jsou strašně důležitá a trápí mladou generaci.

Chtěla byste za pět let znovu kandidovat na prezidentku?

To se mě zeptejte za nějakou dobu, teď určitě ne.

Ještě nedávno jste průzkumy vedla, co se stalo, že jste tolik ztratila?

Možná to bylo přemírou koncentrace na mladou generaci. Nevím. Musíme se podívat do dat. Jsem ekonomka a potřebuji si to zanalyzovat.

Neanalyzovali jste to v ke konci kampaně?

Ano, poslední týden jsme měli jinou strategii než v listopadu. Nebylo to vidět, ale my jsme se skutečně velmi silně pohybovali ve skupině seniorů.

Myslíte, že jste nepostoupila i proto, že Česko ještě není připraveno mít prezidentku?

Tyto volby ukázaly, že ne. Ale především je za tím strach, že by se prezidentem mohl stát Andrej Babiš. To je důvod výsledku.

Podpořila jste Petra Pavla jen proto, aby nevyhrál Andrej Babiš? Nebo by ho měli vaši příznivci volit i z jiných důvodů?

Ano. Petr Pavel je teď jediný demokratický kandidát, který zůstal v soutěži a to je ten jediný důvod.

Vnímáte svůj výsledek jako prohru?

Já to za prohru nepovažuji. Podařilo se pootevřít dveře mladé generaci. Bude to ale ještě dlouhá a trnitá cesta. Jsem ráda, že ti, kdo půjdou za mnou, to budou mít jednodušší. Vůbec to jako prohru neberu a neberou to tak ani ti, kdo nám pomáhali. Věděli, že jdou do podniku, který nebude jednoduchý. Na někoho, kdo žije mimo Prahu, nemá za sebou lobbistické vazby a nikdy nebyl v politice, to dopadlo úspěšně.

Nezklamalo vás ani to, že ve vaší Kuřimi jste skončila také na třetím místě? Vyhrál tam Petr Pavel.

Myslím si, že to přesně odráží to, jak podpora byla rozdělena regionálně i věkově. Přesně to kopíruje výsledek celých voleb.

Co říkáte na výsledek ostatních kandidátů?

Myslím, že to dopadlo tak, jak jsme všichni předpokládali. Jsem ale překvapená z toho, jak málo dostal pan Bašta.

Když se ohlédnete za kampaní, jaký moment byl pro vás nejtěžší?

Nejtěžší byl moment, kdy míra "hejtu" dosáhla vrcholu a mířila na mou rodinu a mé děti. To bylo pro mě těžké. Zjistila jsem, že prostředí na sociálních sítích je extrémně agresivní.

Zůstanete na nich i nadále tak aktivní?

Určitě.

Video: Reakce Danuše Nerudové na výsledky voleb