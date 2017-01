Spor o hidžáb pokračuje. Divák si vzal na protest přilbu, jiní zpívali hymnu. Soudkyně je vykázala

AKTUALIZOVÁNO před 22 minutami

Kvůli vyrušování a odpůrcům islámu soudkyně při projednávání kauzy somálské studentky vykázala veřejnost. Ayan Jamaal Ahmednuurová tvrdí, že ji škola nepřímo diskriminovala v přístupu ke vzdělání a svobodné volbě povolání, a proto po škole požaduje 60 tisíc korun a omluvu. Studentka k jednání nepřišla, podle zdroje z jejího okolí má strach z negativní atmosféry.

Praha – Žaloba somálské studentky na Střední zdravotnickou školu v Praze 10 kvůli zákazu nošení hidžábu se bude zřejmě projednávat neveřejně. Jeden z přítomných si v síni nasadil motorkářskou přilbu s tím, že vyjadřuje svou víru. Soudkyně ho z jednání vykázala a odpůrci islámu začali pak v soudní síni zpívat státní hymnu. Soudkyně Daniela Čejková proto veřejnost po hodině jednání vykázala.

Ayan Jamaal Ahmednuurová tvrdí, že ji instituce nepřímo diskriminovala v přístupu ke vzdělání a svobodné volbě povolání, po škole požaduje 60 000 korun a omluvu.

Studentka k jednání nepřišla, podle zdroje z jejího okolí má strach z negativní atmosféry. Mnoho odpůrců islámu dorazilo s transparenty nebo znaky Bloku proti islamizaci. Jedna z odpůrkyň islámu dokonce vyzývala k tomu, aby dívku "ukamenovali, když se jim to tam tak líbí". Později své vyjádření mírnila.

Už ráno se před síní scházeli především odpůrci islámu a studentky, které chtěly podpořit ředitelku své školy Ivanku Kohoutovou. Po začátku jednání přihlížející několikrát neuposlechli výzev soudkyně, aby se uklidnili, nevykřikovali a přestali natáčet. Na jednání se přišli podívat i politička Jana Wolfová nebo expert ODS na školství Václav Klaus mladší.

Po výslechu první svědkyně si jeden z přítomných mužů nasadil motorkářskou přilbu s tím, že se pouze hlásí ke své víře. Upozorňoval na to, že pokrývku hlavy mají v soudní síni i jiní lidé, například obhájkyně studentky nebo další přihlížející. Soudkyně muže upozornila, že u ostatních jde o součást kostýmu a poté, co stále vyrušoval, ho nechala vyvést ze soudní síně. Na to se většina přihlížejících postavila a začala zpívat státní hymnu. Čejková poté veřejnost zcela vykázala.

Během veřejné části jednání vypovídala svědkyně Blanka Štefano ze Společnosti pro příležitosti mladých migrantů. Štefano byla u první schůzky Ahmednuurové se zástupkyní ředitelky v červnu 2013. Soudu řekla, že se na schůzce řešila nemožnost nošení hidžábu při praxi v nemocnici, o tom, jestli může studentka nosit šátek při teoretické výuce, se prý nemluvilo. Dalších schůzek se Štefano neúčastnila.

Při neveřejné části jednání soudkyně vyslechla školního inspektora Luboše Bauera. Provedla také některé listinné důkazy. Není vyloučeno, že ve středu strany přednesou závěrečné řeči.

Somálka má v Česku azyl od roku 2011. Podle právničky ve vlasti čelila nepříznivému osudu, protože měla být proti své vůli provdána za člena ozbrojených milic a protože byla svobodnou matkou.

Ředitelka školy už v listopadu vypověděla, že původní jednání s dívkou se konalo "ve velmi příjemné atmosféře". Ahmednuurová prý hidžáb na hlavě neměla. První školní den ji pak vyvolala rozhlasem, protože dívka nedodržela dohodu, podle níž měla ráno přinést chybějící doklady. O zákazu nošení hidžábu podle ní vůbec nemluvily. Na dotaz novinářů, zda by studenti školy mohli docházet na výuku teoretických předmětů s šátkem na hlavě, ředitelka uvedla, že z bezpečnostních důvodů nemůže u studentů dovolit odlišnosti.

