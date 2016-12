Tonda Blaník nás pořád baví, reakce politiků jsou nám jedno, říká režisér Najbrt

před 1 hodinou

Všehoschopný lobbista a politický intrikán Antonín "Tonda" Blaník se vrací na scénu. V pátek 30. prosince má premiéru první díl páté řady populárního satirického seriálu Kancelář Blaník. Režisér Marek Najbrt v rozhovoru pro Aktuálně.cz popisuje, jak jednotlivé epizody vznikají a jestli mu vadí, že politici jeho seriál milují.

Proč jste se rozhodli natočit další řadu Kanceláře Blaník?

Protože je o něj pořád zájem. Podle reakcí na internetu i podle reakcí koproducenta Stream.cz. A také stále trvá naše vnitřní potřeba reflektovat politickou situaci v naší zemi.

Byla nějaká konkrétní událost, kdy jste si řekli, že teď by byl Tonda Blaník znovu potřeba?

My jsme dosud o konci neuvažovali. Říkali jsme si, že to budeme dělat, dokud nás to bude bavit a dokud o seriál bude zájem. A obě ty věci trvají.

Máte už scénář páté řady, nebo zatím jen scénář prvního dílu s tím, že ty další budete psát opět až v závislosti na aktuálním dění?

My už máme natočené dva díly. A ty další scénáře se píší postupně. Snažíme se být aktuální, proto to všechno děláme v tom nejzazším možném termínu.

Kolik času máte na vytvoření jednoho dílu, když chcete být opravdu co nejvíc aktuální?

Natáčení trvá jeden den. Střih taky tak přibližně. Když je dobrá konstelace, jsme schopní připravit jeden díl od napsání do střihu za deset dní, možná i jeden týden, když je něco hodně aktuálního. Ale obvykle je to těch 14 dní na jeden díl.

Co na záměr natočit další sérii říkalo trio hlavních herců – Marek Daniel, Halka Třešňáková a Michal Dalecký? Neměli jste problém je přesvědčit, aby do toho znovu všichni tři šli?

Ne. Tam pořád trvá ta další podmínka – že nás to baví. A po tom necelém roce pauzy už máme zase potřebu se k tomu vrátit. I to natáčení prvních dvou dílů bylo docela radostné. Takže pořád trvá i jejich zájem.

Všichni politici, které jsme oslovili, včetně ministra financí Andreje Babiše, šéfa TOP 09 Miroslava Kalouska nebo mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka, kteří jsou častými hrdiny ve vašem seriálu, pěli na Kancelář Blaník jen samou chválu. Není to známka toho, že je něco špatně a že byste měli být ještě ostřejší a přísnější? Když ti, ze kterých si děláte legraci, jsou nadšení.

Že bychom je měli ještě víc urážet a být ještě sprostší? Kvůli tomu to nevzniklo. My to neděláme pro politiky, my to – úplně otevřeně – děláme pro sebe. Jestli má někdo potřebu dělat to ještě ostřeji, ať to dělá. My to budeme dělat takhle, protože to je ten způsob, který nás baví.

Ani na vás osobně se nikdy nikdo z těch, o které se Kancelář Blaník otřela, neobrátil s tím, že jste je naštval? Nechtěli něco uvádět na pravou míru?

Vůbec. Co má ten politik říct? Když řekne, že mu to vadí, že by nás chtěl nechat zavřít, tak se mu všichni budou smát. Oni nic jiného ani říkat nemůžou. A my to neděláme proto, abychom ty lidi osobně naštvali a urazili. My opravdu jen vytváříme obraz politické scény tak, jak my chceme. Takže nám ohlasy politiků byly vždycky jedno.

Co říkáte na názor, že Kancelář Blaník vlastně není vůbec satira, protože to v politice chodí přesně tak, jak popisujete?

My se samozřejmě snažíme vysmát určitým mechanismům. Ale nadsázka to samozřejmě je, protože si to vymýšlíme, je to fikce.

autor: Veronika Neprašová