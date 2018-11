Kámen pocházel z rozšířené cesty, mimo oboru neskončil, řekl zástupce Hradu poslancům

Kancelář prezidenta republiky musela ve středu vysvětlovat poslancům, proč prodávala kámen z lomu v Lánech hluboko pod cenou. Podle zjištění MF DNES prodal ředitel Lesní správy Miloš Balák v posledních letech 117 tisíc krychlových metrů kamene. Namísto obvyklé ceny na trhu 400 korun ale účtoval 117 korun za kubík. Tématem se zabýval rozpočtový výbor sněmovny při projednávání rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky, kde byli i její zástupci.

Lánská lesní správa údajně dodala firmě kamenné bloky, které vznikly odstřelem při rozšiřování příjezdové cesty k přehradě. "Prodali jsme masiv, oni ho rozdrtili, upravili a použili na naší stavbě," uvedl zástupce vedoucího kanceláře hradu Petr Mužák.

Na dotaz předsedy Pirátské strany Mikuláše Ferjenčíka, zdali skutečně došlo k prodeji pod cenou, Mužák uvedl, že Lesní správa Lány neprodala žádný kámen mimo oboru nebo, jak uvedl, "vnějším firmám".

"Kámen byl prodán jako masiv k provádění místních prací firmě a část byla vytěžena a použita pro naše práce, které prováděla Lesní správa Lány," uvedl před poslanci Mužák. Dodal, že zmíněná firma použila kámen na sanaci Klíčanské přehrady, která spadá do areálu lánské obory.

Z uvedeného důvodu také Hrad žádal o povolení k opětovnému otevření kamenolomu, které však nakonec nezískal. "Chtěli jsme tento kámen využít na opravy slapových deformací. Jeden z důvodů byl, aby se použil stejný kámen, další byl samozřejmě ekonomický, že když se to nebude dovážet, bude to levnější," dodal Mužák.

Poslance však svými odpověďmi neuspokojil a Ferjenčík dokonce uvedl, že se přiklání k variantě, že prodej kamene v Lánech byl trestným činem. "To je jako kdyby mi na zahradě dělal zahradník skalku, já mu prodal pískovec a on by mi ho pak fakturoval," řekl.

Podobně se o prodej kamene a jeho zpětné odkoupení v podobě dodané stavby zajímal poslanec za hnutí ANO Petr Venhoda. "Proč došlo k prodeji kamene a pak zpátky k jeho fakturování stejného materiálu Lánské oboře zhotovitelem?" ptal se poslanec.

Podle Mužáka však jde o běžný postup. "V rámci stavební akce byl prodán materiál v Lánské oboře. A firma provozuje stavbu, použila kámen a pak fakturuje celou stavbu," reagoval zástupce Hradu.

Na původní článek reagoval i vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mlynář. I on uvedl, že kámen byl původně určen na sanaci svahů Klíčavské přehrady. Nízkou cenu zdůvodňuje tím, že si firma musela kamenný masiv sama zpracovat.

"Při ceně 117 korun za kubík, při prodeji masivu, si totiž firma musí sama zajistit odstřel kamene, rozdělení na frakce, předrcení, dopravu a musí se také postarat o kamenný odpad," uvedl Mlynář ve svém prohlášení.