Vytěžená hlína z tunelu pod Střešovicemi odpluje na sever. Mostecká uhelná už se těší, tvrdí SŽDC

před 14 hodinami

Lidé ve čtvrtek diskutovali se zástupci Správy železniční dopravní cesty a Metroprojektu o přípravě modernizace a výstavby železniční trati Kladno - Letiště Václava Havla - Veleslavín - Masarykovo nádraží. také například informace o tom, jak bude naloženo s vytěženým materiálem z plánovaného tunelu pod Střešovicemi. Metroprojekt také uvedl, že železniční zastávka na letišti je naplánována do vzdálenosti 700 metrů od Terminálu 1.

Praha - Správa železniční dopravní cesty společně s Metroprojektem představila projektovou dokumentaci k výstavbě a modernizaci železniční trati z pražského Veleslavína na Letiště Václava Havla. Projektanti museli řešit rostoucí náklady na plánovanou stavbu, ale například i to, jak se zbaví zeminy vytěžené při budování tunelu mezi Veleslavínem a Dejvicemi.

"Když jsme obhajovali podpovrchovou variantu, tak jsme museli prokázat, že jsme schopni s využitím stávající trati odvézt takového množství zeminy, protože silnice využít nesmíme. Vytěžený materiál budeme poměrně složitě odvážet nákladními vlaky do stanice Bubny a odtud překládkou na lodní dopravu. Dále to směřovalo na sever Čech do nějakého vytěženého lomu," odpověděli na otázku jednoho z účastníků diskuse zástupci SŽDC a Metroprojektu. "Mostecká uhelná se na to těší," dodal s úsměvem tiskový mluvčí SŽDC Marek Illiaš na odlehčení.

Bohuslav Stečínský, náměstek ředitele Stavební správy západ SŽDC, zdůraznil, že o povrchové variantě vedení tratě se v tomto úseku už téměř nejedná. "Radní Prahy 6 i obyvatelé se shodli na podpovrchové variantě, takže už prakticky jinou možnost neuvažujeme. Tunel povede přibližně v hloubce 75 metrů, tudíž se to nijak nedotkne zástavby a lidé se nemusí ničeho bát," uklidňoval dotazující Stečínský.

Údiv diskutujících vzbudila informace generálního ředitele Metroprojektu Davida Krásy, že plánovaná zastávka vlaku se bude nacházet 700 metrů od Terminálu 1 pražského letiště. "Je to dlouhá vzdálenost, ale letiště chce Terminál 1 upozadit, a docházková vzdálenost by se tak snížila, protože by se více využíval Terminál 2, a navíc chtějí postavit další prst," obhajoval návrh Krása.

Oproti původním cenovým odhadům, které se započtením tunelové varianty ve Střešovicích vycházely přibližně na 23 miliard korun, je současná cena projektu 33 miliard korun. "Když se zpracovávala studie proveditelnosti, tak ceny stavebních prací klesly až o 40 % a v nedávné době opět navýšily. Nechali jsme tedy aktualizovat studii proveditelnosti, která nám ukázala tuto cenu," odůvodnil to Stečínský. V současné době jsou investoři pod hranicí 5 procent ekonomické efektivity, což jim znemožňuje žádat o dotace z Evropské unie. V případě, že by se investorům podařilo cenu projektu snížit o miliardu, věří, že by se o dotaci ucházet mohli.

Výše zmíněný úsek je součástí projektu, který má spojit Letiště Václava Havla s centrem Prahy, zařadit ji tak mezi evropské metropole s přímým železničním napojením na letiště. Zároveň má zkvalitnit železniční dopravu z Kladna do hlavního města. Kromě obnovení zastávky Praha-Liboc se posune také stávající zastávka Praha-Ruzyně a postaví se nová zastávka Dlouhé Míle, kde vznikne parkoviště P+R s kapacitou až 1000 parkovacích míst. Současně se zahloubí zastávka Praha-Veleslavín, čímž vznikne přímá návaznost vlaků na metro A. Modernizace trati má probíhat po etapách, nemělo by tak dojít k jejímu uzavření.

autor: Jan Menšík