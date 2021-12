Výroky politiků 2021: Hrozili flákancem, chtěli na jinou planetu i tisknout sestřičky

Během desítek schůzí ve sněmovně, stovek tiskových konferencí a tisícovek televizních diskusí pronesou politici nespočet výroků. Deník Aktuálně.cz vybral ty, které v letošním roce pobavily veřejnost nejvíce.

1. Tehdejší ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO)

"Buď se situace zlepší, k čemuž je maximum předpokladů včetně rozbíhajícího se očkování, nebo zůstane stejná, nebo se bude horšit."

Tak Blatný v březnu odpověděl na novinářský dotaz, jaký je výhled na další vývoj epidemické situace.

2. Prezident Miloš Zeman

"Jsem draslíkový muž."

Prezident strávil v září osm dní v Ústřední vojenské nemocnici a takto při odchodu komentoval to, že dostával infuze draslíku.

3. Tehdejší předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček

"Koukej, mámo, jsem v televizi."

Hamáček tento výrok pronesl v červnu během jednání o nedůvěře vládě. Opozice si podle něj uvědomovala, že nemá dostatek hlasů na odvolání vlády, a její politici se jen chtěli ukázat v televizi.

4. Tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO)

"Není to zámek. Je to dům, ono se to jenom jmenuje chateau."

Babiš reagoval na kauzu Pandora Papers, ve které mezinárodní tým investigativních novinářů upozornil na podezřelé transakce významných politiků. Novináři zjistili, že Babiš používal k nákupu nemovitosti takzvané offshorové společnosti, které se často používají i na praní peněz. Babiš si na jihu Francie koupil zámeček Bigaud.

5. Tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO)

"Vracíme se do normálu."

Předseda vlády pronesl tento výrok při zahájení říjnových voleb do Poslanecké sněmovny, kdy už v Česku začínala propukat další vlna koronaviru.

6. Tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO)

"Věřte, že mi to nedělá žádnou radost, že tady opět musím stát."

Tehdejší ministr toto pronesl koncem listopadu, když se vláda rozhodla, že na třicet dní znovu vyhlásí nouzový stav.

7. Tehdejší poslanec Lubomír Volný (Volný blok)

"Jestli tady pudeš, dostaneš flákanec!"

V lednu během jednání sněmovny o prodloužení nouzového stavu došlo k potyčce mezi poslanci. Předsedající Tomáš Hanzel (ČSSD) tehdy vypnul mikrofon nezařazenému poslanci Lubomíru Volnému s tím, že nemluví k tématu. Volného to rozčílilo a vydal se k předsednickému pultu zmocnit se mikrofonu. Hanzel se mu v tom snažil zabránit.

Do potyčky se následně zapojili další poslanci ČSSD. Jan Chvojka Volného odstrčil a k pultu zamířil i jeho kolega Ondřej Veselý. V ten okamžik Volný poslanci vyhrožoval "flákancem". Veselý se pak pokusil Volného odtáhnout za tričko, načež Volný skutečně gestem naznačil, že chce Veselého udeřit. Do potyčky se zapojila i ochranná služba policie, schůze byla poté přerušena.

8. Tehdejší ministr průmyslu a ministr dopravy Karel Havlíček (ANO)

"Vidíte, že dnes nás nepřišlo mnoho, ale když mě vezmete jako dvojministra, a ještě virtuálně Adama Vojtěcha, který je tu s námi, tak jsme tři vlastně."

Takto bývalý vicepremiér Havlíček zahájil tiskovou konferenci po jednání vlády, na kterou se ze všech členů vlády osobně dostavil jenom on. Prostřednictvím videokonference se pak připojil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

9. Tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO)

"Možná proto, že nemá žádné nemovitosti a bydlí v nájmu v bytu."

Babiš uvedl v květnu Adama Vojtěcha znovu do funkce ministra zdravotnictví a novinářům takto zdůvodnil jeho opětovné jmenování. Vojtěch v čele resortu vystřídal Petra Arenbergera, který rezignoval poté, co nedokázal vysvětlit nesrovnalosti ve svých majetcích.

10. Jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS)

"Netiskneme sestřičky na 3D tiskárně."

Hejtman Jihočeského kraje a zároveň předseda Asociace krajů tento výrok pronesl ve chvíli, kdy se vyjadřoval k tomu, jak by mělo probíhat v zemi očkování. Upozorňoval přitom, že kapacity krajů jsou omezené - třeba zrovna v počtu zdravotních sester, kterých je obrovský nedostatek.

11. Bývalý poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek

"Sotva jsem odešel, už se perou."

Kalousek toto napsal na Twitter v reakci na potyčku nezařazeného poslance Lubomíra Volného s poslanci ČSSD, která se strhla poté, co se Volný snažil zmocnit mikrofonu. Kalousek se jen pár dní předtím vzdal svého poslaneckého mandátu.

12. Pražský lídr hnutí Levice Jan Majíček

"Děkuji, hezký večer a brzký konec kapitalismu."

Takto se Majíček rozloučil s diváky v pořadu Události, komentáře v České televizi.

13. Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09)

"Na kytaru ještě nehraju."

Nová šéfka sněmovny řekla tuto ironickou poznámku, když se představovala poslancům před volbami vedení této parlamentní komory. Narážela na svého předchůdce Radka Vondráčka (ANO), který v minulosti zahrál na kytaru přímo na stole v jednacím sále sněmovny. Své chování omlouval tím, že sál byl právě v rekonstrukci.

14. Tehdejší ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO)

"Nevěděl jsem, jaký je rozdíl mezi daňovým a majetkovým přiznáním. Děkuji, že jste mě na to upozornili."

Arenberger pobyl ve vládě jen necelé dva měsíce. Důvodem bylo především to, že tajil výši svého majetku i další záležitosti. Řadu věcí dopředu nepřiznal a tvrdil, že se nevyzná například v účetních záležitostech.

15. Hradní kancléř Vratislav Mynář

"Magistr, pardon, bakalář Jan Lipavský."

Mynář takto uvedl do funkce ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti). Právě dosažení pouze bakalářského titulu byla jedna z výtek, kterou vůči Lipavskému měl prezident Miloš Zeman a kvůli které zprvu nechtěl pirátského kandidáta na ministra jmenovat.

16. Bývalá poslankyně Marta Semelová (KSČM)

"Soukromý majetek může být soukromý byt do té doby, dokud plní to, co má, tedy bydlení."

Semelová toto prohlásila v září v předvolební debatě v České televizi, ve které politici diskutovali na téma bydlení.

17. Předseda Pirátů Ivan Bartoš

"Chtěl jsem utéct na jinou planetu."

Bartoš pronesl tento výrok v rozhovoru pro Aktuálně.cz v listopadu, když odpovídal na otázku, jak se cítil po říjnových volbách do sněmovny. Koalice Pirátů a starostů sice získala 15,6 procenta, ale kvůli preferenčním hlasům připadly pirátům pouze čtyři mandáty, zbylých 33 získali starostové.

18. Bývalý prezident Václav Klaus

"Bezvadná. Ona byla vždycky můj kůň a já myslím, že si v této funkci povede velmi zdárně. Protože z ní - z jejích očí a tváře - čiší zlo."

Exprezident Klaus je častým kritikem koalice Spolu, jejíž součástí je také TOP 09. V rozhovoru pro MF Dnes se takto vyjádřil o její předsedkyni Markétě Pekarové Adamové, která se stala šéfkou sněmovny.

19. Prezident Miloš Zeman

"Budu mít své důvody, které Petru Fialovi řeknu. A přes to nejede vlak."

Prezident Miloš Zeman těmito slovy v rozhovoru pro televizi Nova v polovině listopadu oznámil, že nebude jmenovat jednoho člena vlády Petra Fialy. Jméno tohoto člena následně Fialovi řekl, ale nechtěl, aby ho zveřejňoval. Nakonec se rozhodl, že bude jmenovat všechny budoucí ministry tak, jak mu je premiér navrhl. Původně nechtěl jmenovat ministrem zahraničí Jana Lipavského.

20. Tehdejší ministr průmyslu a ministr dopravy Karel Havlíček (ANO)

"Po čtvrté ráno mě to v posteli už moc nebaví."

Bývalý ministr hned dvou ministerstev a zároveň místopředseda vlády, který je nyní opozičním poslancem, často dává najevo, že spí jen několik málo hodin. Vysvětluje to tím, že prý chodí spát brzy a po ránu se raději učí například čínštinu.

VIDEO: Rozhovor s tehdejším poslancem Volným o jeho šarvátce ve sněmovně