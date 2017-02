Pražský policista zachránil sebevraha z Facebooku. Pátral celou noc, zburcoval kamarády i Brno

před 29 minutami

Pražský policista zachránil muže z Brna, který uvažoval o sebevraždě. Policista si všiml, že jeden z jeho známých na Facebooku píše velmi depresivní zprávy. "Raději ze sebe udělám blbce, než abych něco podcenil," řekl Aktuálně.cz o své motivaci policista. Od známých zjistil, že muž má problémy v rodině a špatně vychází s matkou. V průběhu noci se mu podařilo o něm dát dohromady dostatek informací, aby ho mohli hledat brněnští kolegové. Policisté ho na jednom z vytipovaných míst našli. Muž s psychickými problémy skončil na doporučení doktora v nemocnici.

Praha/Brno - Služba pro policisty zdaleka nekončí odchodem z práce. Jsou i tací, kteří si svou "profesionální deformaci" přenášejí i do svého osobního života. Michal P. z pražské cizinecké policie ve volném čase zachránil muže, o němž ze zpráv na Facebooku poznal, že má sebevražedné sklony.

Michal P. je správcem fanouškovské stránky Policejní auta na facebooku, kam lidé umisťují fotky policejních vozů a obecně policejní techniky. S jedním z aktivnějších návštěvníků stránky se policista spřátelil. "Dotyčný tam celkem dlouhou dobu přispívá pěknými fotografiemi, a protože mi posílal fotografie i soukromě, přidal jsem si ho do přátel a občas jsme spolu komunikovali," vzpomíná Michal P. na virtuální seznámení s člověkem, kterému později zachránil život.

Jeho internetový známý na sociální síti jednoho dne napsal, že "ho to v Brně nebaví a že by nejraději vypadl pryč." Michal P. to považoval projev obyčejné špatné nálady, takže tomu nevěnoval příliš pozornost. Mužova špatná nálada se však další den stupňovala. Psal například, že "ho to na světě nebaví".

To už bylo pro policistu dostatečným vodítkem, že se něco děje, a proto se rozhodl jednat. "Raději ze sebe udělám blbce, než abych něco podcenil," vzpomíná dnes policista.

Pokusil se ho proto najít. Protože však neznal nic jiného než jméno nešťastného muže, začal uprostřed noci obepisovat jeho kamarády. "Průběžně jsem to zkoušel celou noc, ale až asi okolo sedmé hodiny ráno se mi povedlo zkontaktovat se s jeho kamarádkou, která mi ve finále hrozně moc pomohla," popisuje hledání policista. Od dívky zjistil, že mladík nemá doma úplně ideální poměry a že špatně vychází s matkou. Vzpomněla si také, na jaké zastávce obvykle vystupuje z tramvaje a jakým směrem pokračuje pěšky.

Vytipoval, kde by muž v Brně mohl bydlet

Policistovi se podařilo z internetu zjistit jeho přibližný věk. Po dalším hledání na Facebooku, v rejstřících firem a v mapách našel i jeho datum narození. Poté se Michal P. obrátil na svou pražskou kolegyni, která se podívala do informačního systému policie.

"Tam se nám podařilo najít muže, který skutečně bydlel ve vytipované oblasti. No a pak už to bylo jednoduché - nechal jsem se spojit s vedoucím směny operačního střediska v Brně, společně jsme si utvrdili některá místa, na kterých by se dotyčný mohl nacházet, a na ta místa se okamžitě rozjely hlídky," popisuje závěr hledání policista.

Jedna z hlídek byla úspěšná a mladíka našla. Přivolaný lékař rozhodl, že mladík bude převezen do nemocnice, kde mu v jeho těžké situaci měli pomoci odborníci. Michal P. je s mužem nadále v kontaktu a ten mu za jeho včasný zásah poděkoval. Jde přitom podle policisty o naprosto obyčejného zdravého člověka, který normálně pracuje a nemá problémy s alkoholem. "Je to spořádaný mladý muž, který se jen zkrátka zrovna ocitl v nějaké tíživé životní situaci," vysvětluje.

Podle Michala P. by lidé měli být všímaví vůči svému okolí, a pokud mají podobné podezření, ať se obrátí na rodinu dotyčného nebo na linku 158. "Je lepší se s někým poradit a "dát více hlav dohromady" - i třeba zbytečně, než si pak celý život vyčítat, že jsem něco udělat mohl, ale neudělal a už je pozdě," uzavírá policista.

autor: Michal Polák