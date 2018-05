Vypadalo to jako narážky na barvu pleti, ale byl to vtip, omlouvá se politik ODS za "Cikánku Meghan"

"Když si následník bere Cikánku," komentoval královskou svatbu člen oblastní rady ODS a ředitel zoologické zahrady ve středočeských Chlebech René Franěk.

Praha - Člen ODS René Franěk se na Facebooku omluvil za svůj rasistický výrok o Meghan Markleové, která se po sobotní svatbě s princem Harrym stala vévodkyní ze Sussexu.

"Omlouvám se za nemístný výrok, který jsem zveřejnil na Facebooku a který vyznívá jako nevhodná narážka na barvu pleti. Byl to nepovedený pokus o vtip," lituje na facebookových stránkách Regionálního sdružení ODS Středočeského kraje Franěk.

Člen oblastní rady ODS a ředitel zoologické zahrady ve středočeských Chlebech Franěk se stal terčem kritiky poté, co na Facebooku komentoval, proč na sobotní královskou svatbu nebyl pozván prezident Miloš Zeman. "Když si následník bere Cikánku, co by tam dělal?" napsal.

Franěk také v komentáři pod jedním ze svých příspěvků sdílel fotografii britské královny Alžběty ze svatby a komentoval ji slovy: "Koukněte, jak se Bětka na svatbě tváří, je mi jí lidsky líto."

Šéf ODS Petr Fiala Fraňka vyzval k omluvě už v pondělí. "Názory pana Fraňka jsou nechutné, nepřijatelné. Předpokládám, že omluva už zazněla, ještě jsem ji ale nečetl," zdůraznil pak Fiala v úterý na tiskové konferenci.

Fraňka kritizoval i předseda krajské organizace Jan Skopeček či předseda nymburského oblastního sdružení, pod které Franěk spadá, a zastupitel města Lysá nad Labem Hynek Fajmon

Matka Meghan Markleové je Afroameričanka. Otec nevěsty má nizozemské kořeny.