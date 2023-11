Stát chce drahotu porazit aplikací. Lidem řekne, jestli nekupují předražené potraviny

Ministerstvo zemědělství připravuje aplikaci, která by spotřebitelům mohla pomoct zorientovat se v cenách potravin. Při příležitosti podzimní potravinové sbírky to v sobotu řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Ten také bude na začátku prosince jednat se zástupci řetězců a s potravináři.

"Ten problém dnes opravdu není u zemědělců. Když se podíváme na výkupní ceny mléka a potravinové pšenice, tak ty jsou defacto pod nákladovou cenou," řekl v sobotu Výborný.

"Nejsem ministrem, který by určoval ceny. Ministerstvo zemědělství má k dispozici jen nepřímé nástroje. Možnost mít online aplikaci, která by ukazovala, jaké jsou aktuální průměrné ceny základních potravin, jako to mají třeba v Řecku nebo v Rakousku, je cesta, kterou bychom se chtěli ubírat. Na ministerstvu zemědělství už na něčem podobném pracujeme," řekl dále ministr.

Detaily okolo aplikace bude Výborný se svým řeckým protějškem projednávat na jednání rady ministrů zemědělství v Bruselu 20. listopadu. "Ten efekt se v Řecku opravdu dostavil. Cena potravin tam nakonec klesla o nějakých zhruba 18 procent. Během prvního týdne si aplikaci do svých mobilních telefonů stáhlo 220 tisíc Řeků," dodal. Zprovoznění aplikace odhaduje nejpozději do půl roku.

Ministr se v sobotu ráno v prodejně řetězce Globus v Praze na Černém Mostě zapojil i do národní potravinové sbírky. Nákup za téměř deset tisíc korun obsahoval položky českého původu ze seznamu doporučeného Potravinovou bankou. Výborný poděkoval dobrovolníkům a vyzval veřejnost k zapojení do sbírky. "Pojďme pomoci těm, kteří si sami často pomoci nemohou," řekl.

