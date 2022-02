Startuje registrace k "vakcíně odmítačů". Funguje stejně jako očkování proti chřipce

Od 1. února se spouští registrace pro zájemce o očkování vakcínou proti covidu společnosti Novavax, která nese název Nuvaxovid. Do Česka by mohla dorazit na konci února. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek očekává, že ji bude chtít až půl milionu Čechů včetně těch, kteří nedůvěřují mRNA vakcínám. Nuvaxovid totiž funguje na stejném principu jako desítky let odzkoušené vakcíny proti jiným nemocem.

O jaký typ vakcíny se jedná? Novavax je první schválenou proteinovou vakcínou proti koronaviru, k jejíž výrobě se používá stejná technologie jako u desítky let odzkoušených vakcín proti chřipce, pásovému oparu nebo žloutence typu B. Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) by ji mohli využít i ti, kteří mají obavy z modernějších mRNA vakcín.