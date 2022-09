Podnikání pořadatele demonstrací je napsané na jeho ženu. Ta je na podpoře

Ladislav Vrabel znovu svolává do Prahy proruskou demonstraci a od příznivců na to vybírá příspěvky. Sám dluží tři miliony korun a tvrdí, že je nemajetný. Přesto podniká s trojicí firem. Insolvenční správce je chce prodat a umořit tak jeho dluhy. Vrabel ale argumentuje, že patří jen jeho srbské manželce. Ta od českého úřadu práce podle zjištění Aktuálně.cz pobírá podporu v nezaměstnanosti.

Už před týdnem měl Ladislav Vrabel u českobudějovického soudu vysvětlovat, co udělal s téměř milionem korun, který mu na podporu jeho demonstrací poslali jeho příznivci. Soudce tak reagoval na předchozí zjištění Aktuálně.cz. Úřadům totiž Vrabel slíbil, že veškeré své příjmy použije na úhradu svých třímilionových dluhů, což neudělal. Na Facebooku dokonce prodal motorku a avizoval, že si koupil novou. Pokouší se také zpeněžit pozemek za dva miliony.

Vrabel se ale nakonec z líčení omluvil. Argumentoval tím, že matka jeho srbské ženy Bojany Vurdelja musí v cizině podstoupit operaci a on u toho musí být. Podle posledních prohlášení se však chystá ze Srbska dorazit do Prahy na středeční demonstraci, kde se má opět protestovat proti vládě. Vrabelem svolané demonstrace se na začátku září účastnily desítky tisíc lidí, zněly projevy velebící Rusko i Vladimira Putina.

Insolvenční správce Martin Koubek se dál pokouší uspokojit Vrabelovy věřitele. Je mezi nimi i stát, protože Vrabel například dvacet let neplatí pojištění, z něhož stát lidem vyplácí důchody. Koubek tak soudu navrhl, že prodá podíly v trojici firem, prostřednictvím nichž Vrabel provozuje restaurace nebo stánek s občerstvením. Jsou napsané na jeho ženu, Vrabel je jednatelem.

Vrabel přitom ve vysílání pro své fanoušky na Facebooku přiznal, že majetek je napsaný na manželku proto, že by jinak šel na jeho dluhy. "Společnost patří manželce, nepatří mně. Protože mám insolvenci, tak mi ani patřit nemůže. To auto, kterým jezdíme, patří manželce. Ta motorka samozřejmě patří manželce. Nemůže patřit mně, protože kdyby mi patřila, tak by mi ji insolvenční správce sebral. To má úplně jasnou logiku," vysvětloval Vrabel a potvrdil, že se pokouší splácení svých dluhů vyhnout.

Na svém facebookovém profilu nabízí k pronájmu i pizzerii, kterou provozuje jedna z firem spoluvlastněných jeho ženou. A rozprodává i auta používaná k rozvozu pizzy.

S dary omylem zveřejnil i dávku od úřadu práce

Vurdelja sice podle obchodního rejstříku podniká s trojicí firem, z toho jedna je vedená ve Velké Británii. Zároveň se už před několika měsíci podle zdrojů Aktuálně.cz přihlásila v Česku na úřad práce a pobírá od státu podporu v nezaměstnanosti.

Úředníci se teď musí vypořádat i s tím, že Vrabel na soukromý účet své ženy vybral více než půl milionu korun od fanoušků na podporu demonstrací, jak už Aktuálně.cz popsalo. Pokud by peníze přišly přímo Vrabelovi, musel by je dát na splacení dluhů. Takto je ale v potížích jeho žena.

"V případě, že se jedná o příjmy Bojany Vurdelja, nemá tato dle mého názoru nárok na podporu v nezaměstnanosti a měla by jí být tato dávka odebrána, či za předmětné období její osobou vrácena," napsal úřadu práce insolvenční správce Koubek.

Když Vrabel zveřejnil seznam darů, které mu údajně lidé poslali, do tabulky omylem zahrnul i 13 tisíc korun od úřadu práce, které na účet jeho ženy také dorazily. Upozornil na to Deník N. Nyní je jasné, že peníze byly určené přímo pro Vurdelju, která se přihlásila na úřadu práce jako nezaměstnaná a bez vlastních příjmů.

Údajně nemajetná, ale platí manžela

Paradoxně však Vurdelja od září v jedné ze svých firem Originala CB zaměstnává manžela. Jako realitnímu makléři mu vyplácí 20 tisíc korun měsíčně plus provize z prodaných nemovitostí. Plyne to z pracovní smlouvy, kterou Vrabel soudu přeložil. Reportéři dohledali i webové stránky se seznamem domů v Srbsku a Vrabelovým telefonním číslem.

Vrabel pro Aktuálně.cz už dříve tvrdil, že si vydělává prodejem realit Čechům v Srbsku. Žádné příjmy z toho ale doteď soudu nepřiznal a na splácení dluhů nedal.

Zda z firem má nějaké příjmy Vurdelja, která by tak neměla nárok na podporu, není možné zjistit. Společnosti totiž porušují zákon a nezveřejňují účetnictví. Za to jim hrozí až zrušení. Zmíněná trojice firem si zároveň od státu podle databáze projektu Hlídač státu vyžádala a získala covidovou podporu v celkové výši téměř 1,9 milionu korun. Jejich jednatel Vrabel v té době šířil o covidu dezinformace a tvrdil, že stát chystá "genocidu neočkovaných".

Prodej firem, které jsou napsané na jeho ženu, se Vrabel snaží překazit. Tvrdí, že s ní uzavřel dohodu, podle které společnosti nespadají do společného jmění manželů. A nejde je tak na zaplacení jeho osobních dluhů využít. Podmínkou pro to ale je, aby byla taková smlouva vedená v registru notářské komory. Tam ji ale insolvenční správce nedohledal, a není tak platná.

"Česko je před kolapsem, kupte si nemovitost v Srbsku"

Vrabel mezitím dokončuje přípravy další demonstrace na Václavském náměstí. "Velmi pravděpodobně stojíme na pokraji třetí světové války a hospodářského kolapsu České republiky. V tuto chvíli nikdo nedokáže dohlédnout, jak moc se naší země dotkne válka rozpoutávající se na území Donbasu a Ukrajiny," straší své příznivce v e-mailu, který jim rozeslal. Aniž by uvedl, že válku na Ukrajině rozpoutalo Rusko.

Zároveň se pokouší ve svých vystoupeních na sítích podpořit svůj nový realitní byznys. "Nabízíme lidem domy v Srbsku, Čechům, což bych vám doporučil zvážit a popřemýšlet nad tím vzhledem k tomu, co dneska řekl Vladimir Putin," upozorňoval v jednom z videí po projevu ruského prezidenta. Ten Západu adresoval varování, že Rusko je připravené použít jaderné zbraně.

Vrabel také tvrdě útočí na konkurenty, kteří by pořádali vlastní protivládní demonstrace s cílem získat politickou podporu či dary. Například na Hnutí PES, dříve Chcípl PES, za které v minulosti kandidoval. Nebo na SPD Tomia Okamury, který se od proruské demonstrace nakonec distancoval.