Volební účast kolísá, v zaplaveném Krnově zatím přišlo jen asi 10 procent voličů

Účast v krajských a senátních volbách kolísala dnes před 11:00 od jednotek procent až třeba po 40 procent voličů. Vyplývá to z informací od představitelů obcí a krajů a od volebních komisí. Například v Krnově postiženém v minulých dnech záplavami dorazila jen asi desetina voličů. Naopak v Opavě, kde jsou po povodních také velké problémy, dosahovala účast i 40 procent.

V Opavě, kterou výrazně zasáhla nedávná povodeň, a dalších přilehlých obcích se volební účast zhruba tři hodiny před koncem voleb pohybovala okolo 40 procent. V povodněmi zasaženém Bohumíně na Karvinsku to bylo zase pod 20 procent. V záplavami postiženém Krnově na Bruntálsku byla účast voličů okolo 10:00 jen přibližně deset procent. V Ostravě to ve stejnou dobu bylo asi 23 procent. Údaje za celý kraj nejsou kvůli záplavám k dispozici. Úřad má v terénu jen jednu kontrolní skupinu, odhady by tak podle mluvčí kraje Nikoly Birklenové nebyly relevantní. Úředníci museli pomáhat s přípravou a zajištěním voleb.

Téměř 30 procent dosahovala dopoledne volební účast v oslovených volebních okrscích v Olomouci. Celkem 28 procent voličů evidovali k 11:00 na ZŠ Táboritů i na ZŠ Tererovo náměstí. Na severu Olomouckého kraje, který byl v uplynulých dnech silně zasažen povodněmi, ale účast byla podstatně nižší. Například v Kobylé nad Vidnavkou, kde se voleb ujali zástupci ministerstva vnitra, odvolilo k 11:00 pouze 38 z 327 voličů, tedy méně než 12 procent. Před čtyřmi lety byla celková volební účast v obci 27,01 procenta. "Kolegyně šly ještě s přenosnou volební urnou. Měli jsme požadavek z domova důchodců. Byť obec dala vědět občanům, že tato možnost je, nikdo další se nepřihlásil," řekl předseda volební komise Ivan Tobek.

Podle Petra Garláthyho z olomouckého krajského úřadu se v problematických oblastech na Jesenicku zprovoznila elektřina a starostové komise poskládali z vlastních zdrojů. Pouze v Kobylé nad Vidnavkou zajistilo členy komise ministerstvo vnitra.

Na jihu zatím kolem 20 procent

Volební účast na jihu Čech, kde jsou místy stále hladiny řek vysoko, se v okresních městech zatím pohybovala okolo 20 procent. V Českých Budějovicích na Základní škole Máj I přišla zatím zhruba pětina voličů z celkových 778, v Písku na Základní škole T. G. Masaryka dorazilo 21 procent z 919 voličů.

V Praze lidé volí jen do Senátu. Třeba v Praze 2 přišlo zatím přes 19 procent voličů, v Praze 4 čtvrtina. Vyplývá to z informací, které sdělili zástupci tamních úřadů. Hlasuje se také v Praze 8, kde byla volební účast 23 procent, a Praze 12, kde hlasovalo témě 26 procent voličů. Účast ve velkých středočeských městech se zatím pohybovala mezi 21 a 30 procenty. V Mladé Boleslavi, kde lidé volí do krajského zastupitelstva i Senátu, přišlo k urnám do 11:00 zhruba 30 procent voličů. V Nymburce odevzdalo k 10:30 hlas 26 procent voličů, zhruba o čtyři procenta méně než před čtyřmi lety. V největším středočeském městě Kladně to bylo 21 procent.

Podle údajů jihomoravského krajského úřadu odevzdalo k dnešním 10:00 hlas v regionu téměř 27 procent voličů. Započítáno není jen Znojmo, odkud se ČTK zatím nepodařilo údaje získat. V Brně dosáhla účast skoro 30 procent, nejvíce lidí zatím přišlo volit v městské části Ořešín, a to 38 procent. Ve volbách do Senátu odevzdalo v okrscích Břeclav a Brno-město své hlasy zatím asi 26 procent voličů.

V Uherském Hradišti ve Zlínském kraji byla v 10:30 volební účast přes 28 procent, před čtyřmi lety ve stejnou dobu 21,7 procenta. V Kroměříži odvolilo také asi 28 procent voličů a ve Zlíně skoro 31 procent. Je to ale méně než v minulých krajských volbách, před čtyřmi lety přišlo ve Zlíně ve stejnou dobu volit 38 procent voličů. V největším vsetínském volebním okrsku dosud odevzdalo hlas v krajských volbách asi 26 procent voličů a v senátních volbách 24 procent.

V Předlicích dopoledne přišlo odvolit jen 3,6 procenta lidí

V Plzeňském kraji se účast pohybovala dopoledne v průměru mezi 25 a 30 procenty, řekl Jan Nový z krajského úřadu. Například účast 63 procent voličů zaznamenali v nejmenší obci kraje, Čilé na Rokycansku, která má často při volbách stoprocentní účast. V Ústeckém kraji odhad účasti k 11:00 činil asi 22 procent. Vyplývá to z informací, které poskytla mluvčí kraje Magdalena Fraňková. V Předlicích dopoledne přišlo odvolit jen 3,6 procenta. Jde o okrsek, kam spadá vyloučená lokalita. V sousedním okrsku na místní základní škole, kam patří starousedlíci, byla účast 29 procent. V Děčíně činila v 10:00 volební účast 22,88 procenta, uvedl mluvčí radnice Luděk Stínil. Do volební místnosti v Dolním Žlebu přišlo vhodit hlas do urny 27,7 procenta voličů. Voda přitom zaplavila silnici, která do děčínské místní části vede.

Účast v Karlovarském kraji byla dnes prozatím podle oslovených okrsků spíše nízká, a to mezi 15 až 30 procenty. Například v Chebu odhadují v některých okrscích účast jen mírně nad 15 procenty. V Lubech u Chebu se odhady pohybují mezi 20 až 30 procenty. Účast okolo 20 procent udávají i větší města v kraji.

V Libereckém kraji se dvě hodiny po otevření volebních místností účast pohybovala kolem 20 až 25 procent. Zájem o hlasování je zatím podle zjištění ČTK na většině míst nižší než při posledních krajských volbách. Ve Višňové na Liberecku, která byla v kraji velkou vodou poškozená nejvíc, přišlo v největším okrsku do přesunuté volební místnosti naopak téměř 26 procent voličů.

Účast v Královéhradeckém kraji k 11:00 byla podle odhadů hejtmanství okolo 20 až 25 procent. V Hradci Králové byla před 11:00 účast kolem 29 procent. V Pardubickém kraji dosáhla volební účast v 11:00 ve Svídnici na Chrudimsku zhruba 40 procent. V Základní škole Závodu míru v Pardubicích dosud odvolilo 23 procent voličů, na Obecním úřadu v Korouhvi na Svitavsku 22 procent.

Ve velkých městech Vysočiny se zatím v okrscích, které oslovila ČTK, pohybovala účast nejčastěji mezi 23 až 30 procenty. Ve třech okrscích v krajské Jihlavě to bylo od 23 do 28 procent.

