Studenti dělají kampaň pro ředitele, který kandiduje za ANO. Řeší to školní inspekce

Zřizovatelka školy a ředitelova matka Zdenka Bastlová za svého syna agitovala i na studenty organizovaném zájezdu, kterého se účastnili především senioři.

Praha - Studenti pražské soukromé VOŠ cestovního ruchu v rámci výuky musí dělat kampaň pro ředitele školy Libora Bastla, který kandiduje za ANO na magistrát i do zastupitelstva sedmé městské části. Na případ, kterým se začala zabývat Česká školní inspekce, upozornil Aktuálně.cz otec jedné ze studentek.

"Mám podezření, že tato soukromá škola zneužívá svého postavení, kdy v rámci placeného studia jsou studenti využíváni k politické propagandě," napsal rodič, jehož identitu redakce zná. "Studenti pod snahou a možná i strachem školu absolvovat na tyto praktiky přistupují," dodal.

Studenti soukromé vyšší odborné školy, jejíž zřizovatelkou je Bastlova matka Zdenka, organizují v rámci výuky pro občany Prahy 7 bezplatně zájezdy či vycházky na různá místa. Právě v rámci těchto aktivit rozdávají program akcí pořádaných školou, který však zároveň obsahuje ředitelovu předvolební propagaci s logem ANO.

To ostatně dokládá i fotografie na facebookovém profilu VOŠ cestovního ruchu, kde účastníci jedné z akcí drží v rukou právě tyto letáky, na nichž Bastl slibuje mimo jiné pozastavení inkluze či zrušení povinné maturity z matematiky.

Podle rodiče, s nímž redakce hovořila, zvažují někteří studenti odchod ze školy a Bastlovi odeslali za celý třetí ročník e-mail, kde žádají nápravu. "Napsali anonymní dopis, další krok byl, že za ním šli a řekli mu, co se jim nelíbí a několik z nich uvažuje školu opustit," dodal pro Aktuálně.cz.

Ve zmíněném anonymním e-mailu, který má redakce k dispozici, si studenti Bastlovi stěžují mimo jiné na to, že o zájezdech, které mají organizovat, nejsou v dostatečném předstihu informování, a těžko tak shánějí účastníky. "Celou situaci nám navíc komplikuje fakt, že na většině letáků je krom propagace akce také logo ANO. My chápeme, že musíte za někoho kandidovat, ale jsme to my, kdo si musí poslechnout výsměch lidí, které se snažíme nalákat na zájezdy," píší studenti v dopise a připomínají, že škola má být apolitická.

Účastníci akce VOŠ Cestovního ruchu s letáky ředitele Bastla

"Spousta lidí by i jela, ale bojí se, že je budeme na zájezdu přemlouvat, aby volili právě ANO. A proto nakonec na zájezd nejedou," píší.

Stěžují si také, že není možné se s ředitelem spojit. "Bohužel jste naprosto nedostižná osoba, protože kdykoliv s vámi chceme něco řešit, nastoupí paní Bastlová, která nás ovšem neposlouchá," tvrdí studenti v e-mailu.

Přímo Bastlová pak minulý čtvrtek měla podle jednoho z účastníků, s nímž redakce hovořila, agitovat za svého syna na školou pořádaném zájezdu do Děčína, kterého se účastnili především senioři. "Jestliže chceme, aby se i naše škola prosazovala, tak to nejde jinak, aby ředitel stál mimo politiku," vyzývá Bastlová na záznamu z akce, který tento účastník pod podmínkou anonymity redakci předal.

Připomíná také, že škola od Prahy 7 dostala výpověď z nájmu a předkladatelem návrhu byl současný starosta městské části Jan Čižinský (Praha sobě). "Takže jestli bych vás ještě mohla požádat za všechny pedagogy, jestli byste, když budete mít kandidátku, i když třeba nesouhlasíte s ANO, tak byste mohli zatrhnout tím křížkem toho pana ředitele, jestli máte zájem a jste se školou spokojeni, abychom se nemuseli stěhovat," dodala.

Na zájezd jelo asi 35 lidí, často senioři, tvrdí citovaný účastník. "Ti byli spokojeni s tím, že se dostanou na zájezd s výkladem. Že by někdo hlasitě proti agitování protestoval, to se rozhodně nestalo," řekl.

Školský zákon politickou aktivitu na školách zakazuje. Otec jedné ze studentek už proto podal stížnost na ministerstvu školství, které ji však postoupilo České školní inspekci.

"Podnět na VOŠ cestovního ruchu, Praha 7, Letohradská, bude Českou školní inspekcí prošetřen jako stížnost. Šetření ve škole bude zahájeno ještě tento týden. Po prošetření bude zpracován výsledek šetření stížnosti, který je podle zákona předáván zřizovateli školy. Ten je povinen na základě výsledku šetření stížnosti přijmout opatření a informovat o tom Českou školní inspekci," napsal Aktuálně.cz náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Ředitel Bastl na otázky Aktuálně.cz neodpověděl, telefon od pátku nebral. Vyjádřit se nechtěla ani zřizovatelka Bastlová.

Lídr hnutí ANO na Praze 7 Michal Hašek v pátek tvrdil, že o Bastlových aktivitách žádné informace nemá. "Pokud se to děje, tak je to špatné a budeme to muset nějakým způsobem řešit," řekl s tím, že si chce o případu zjistit podrobnosti. Do úterka ale na otázky Aktuálně.cz nereagoval. Nevyjádřil se ani pražský lídr ANO Petr Stuchlík, kterého rovněž redakce oslovila.

Není to poprvé, kdy podnikání aktivity rodiny Bastlových budí pozornost. Před devíti lety ministerstvo školství kvůli nízké kvalitě výuky odebralo akreditaci jejich Vysoké škole cestovního ruchu, která pak zkrachovala. Vysoká odborná škola se tehdy potýkala s dluhy vůči základní škole na holešovickém Ortenově náměstí, od níž si pronajímala prostory. Nakonec škola odešla do Letohradské ulice, kde sídlí dodnes.