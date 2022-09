Babiš a Okamura vystupovali superagresivně, ale neprohráli jsme, říká Kupka z ODS

Místopředseda ODS a zároveň ministr dopravy Martin Kupka je přesvědčený, že v komunálních a senátních volbách vládní strany uspěly. Odmítá, že by volby skončily úspěchem opozičního hnutí ANO. "Vyhrálo komunální volby? Vyhrálo senátní volby? Nevyhrálo," prohlašuje Kupka, který mimo jiné opět uspěl ve svých Líbeznicích, kde byl dlouho starostou.

Podle vyjádření předsedů stran to vypadá, že všichni v těchto volbách uspěli, tak to ale určitě není. Vy trváte na tom, že vaše koalice Spolu skutečně uspěla?

Komunální volby jsou vždycky příležitost, aby všechny politické strany řekly, že v nich uspěly. To je patrné. Já jsem ale přesvědčený, že my jsme skutečně uspěli. Potvrdili jsme na mnoha místech své velmi dobré výsledky z minulých voleb, někde jsme i posílili, uspěli jsme také hodně v prvním kole senátních voleb. Výsledky zcela jednoznačně vyvrátily účelovou kampaň hnutí ANO, že půjde o referendum o vládě. Pokud by to bylo referendum, což si nemyslím, tak vláda v tom uspěla. To, co chtěl Andrej Babiš, se neodehrálo.

Opravdu ne? Nevyhrál Andrej Babiš v řadě měst?

Neodehrálo. Kde vyhrál? Vyhrál senátní volby? Vyhrál v Praze? Vyhrál v Brně? Co to říkáte?

Ale získal některá vetší města, někde s velkým rozdílem. A do druhého kola senátních voleb prošlo i hodně kandidátů ANO.

Tak počkejte. My ale máme víc prvních míst v prvním kole senátních voleb.

Nechtěli jste uspět ještě více ve větších městech? Nebo jste naopak čekali, že dopadnete hůře?

Ta otázka je hrozně návodná. Já jako místopředseda ODS říkám, že jsme na všech místech chtěli uspět co nejvíc. A často jsme uspěli.

Kdy nastane chvíle, že začne ANO prohrávat ve zmiňovaných městech?

Zcela upřímně? Vezměte si, že čelíme fakt velmi složité situaci, neseme vládní odpovědnost, vzpomeňte si, jak v zahraničí končí volby pro vládní strany v těžkých dobách. Z tohoto pohledu se dívám na volební výsledky pokorně s tím, že to není hvězdné vítězství. Samozřejmě jsou místa, kde jsme ztratili, jsou místa, kde hnutí ANO získalo víc procent. Ale celkově jsme uspěli, a to nás ještě čeká druhé kolo senátních voleb.

Nečekal jste, že váš senátor Miloš Vystrčil vyhraje hned v prvním kole?

Hnutí ANO ale proti němu předvedlo brutální kampaň, spousta věcí z této kampaně se dostala do médií, spousta se nedostala. Přesto voliči vystavili této brutální, hnusné kampani negativní vysvědčení.

Celkové výsledky voleb ukazují pozvolný vzestup SPD a také úspěch jedinců, kteří se hlásí k takzvané vlastenecké frontě. Nespokojených lidí patrně přibývá. Co s tím jako vládní politik chcete dělat?

Souhlasím, že se objevují znepokojivé tendence, které musíme vnímat. Nepochybně to souvisí s mírou nervozity u veřejnosti v důsledku cen energií i dramatického neklidu ohledně konfliktu na Ukrajině. Podívejte se, v kolika debatách Babiš a Okamura vystupovali superagresivně, aby oslovili tuto část veřejnosti.

Jak ale chcete něčemu takovému čelit?

Musíme nadále s lidmi mluvit a mluvit. Já jsem v této kampani znovu zažil přímou odezvu lidí, což bylo pro mě důležité.

Nepohyboval jste se jen kolem Prahy, byl jste i jinde, kde jsou lidé skutečně naštvaní?

Ano, objel jsem velkou část Ústeckého i Libereckého kraje, byl jsem ve Zlínském kraji i na severu Moravy. Mluvil jsem s lidmi, kteří jsou zneklidnění současnou situací a ptali se na řadu věcí. Pro nás je klíčový úkol vyvracet dezinformace, které se objevují ohledně dění na Ukrajině a dříve se týkaly pandemie covidu.

Skupiny těch, kteří šíří různé totální nesmysly, se nyní potkávají. Ukazuje se, že Okamura a Babiš jim totálně hrají do karet a spojují se s nimi. Obstát v tomto s politikou, která nebude nikdy slibovat modré z nebe, není snadné. Nikdo z našich zodpovědných stran nebude schopný takovým slibům vyhovět, nikdy v tomto lidi neuspokojíte.

Myslíte si, že by vaše koalice ODS, lidovců a TOP 09 měla zůstat pohromadě, když se navíc ukazuje, že menší strany mají u voličů slabou podporu?

Určitě bychom měli zůstat pohromadě. Jsme koalice, která v klíčových věcech stojí jednoznačně za hodnotami polistopadového vývoje. A co dělá Babiš? Zpochybňuje třicet let polistopadového vývoje, ze kterého těžil nejšílenějším způsobem.

A měla by zůstat pohromadě i celá vládní pětikoalice? Občas z ODS slyším názor, že by ve vládě nemuseli být Piráti.

Ode mě nikdo toto neuslyší. Jsem příznivcem toho, aby se za dané situace vládní koalice udržela a provedla zemi těžkým obdobím. Znovu opakuji, volby ukázaly, že jsme uspěli minimálně v klíčových městech a také v senátních volbách. Jsem přesvědčený, že to je pro celou naši vládní koalici povzbuzení, a ještě více se semkneme.