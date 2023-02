Pivo, exekuce i komunisti. Obce pod Řípem dělí jen pole, přesto volí prezidenta jinak

Na první pohled působí Kostomlaty pod Řípem a Ctiněves téměř totožně. Obě obce leží pod horou, kam podle pověsti vystoupil praotec Čech, jenž přikázal svým lidem usadit se v okolí. Obě mají kolem čtyř stovek obyvatel, výrazný kostel a sousedí s Černoučkem, kde bydlí zvolený prezident Petr Pavel. Názor na něj ale sousední obce rozděluje. Ve Ctiněvsi drtivě vyhrál, Kostomlaty volily Andreje Babiše.

Ať se člověk v Kostomlatech pohne kamkoli, pokaždé na něj odněkud vykukuje místní dominanta, středověký kostel svatých Petra a Pavla. Generálu Petru Pavlovi tu ale v prezidentských volbách lidé tolik pozornosti nevěnovali. Hlasovací lístky se jménem obyvatele blízkého Černoučka končily v koši. Do uren šly ty se jménem Andreje Babiše. V prvním kole tu expremiér z hnutí ANO získal téměř polovinu hlasů, druhé vyhrál o více než 11 procentních bodů.

Dva kilometry odtud stojí jiný kostel, tentokrát svatého Matouše. Vládne panoramatu sousední obce Ctiněves. A je čerstvě zrekonstruovaný. Polní cestou z Kostomlat je to sem deset minut chůze, železniční lokálkou, která obce spojuje, tři minuty. Preference voličů jsou tu ale opačné. Ve druhém kole prezidentské volby tu Pavel získal tři čtvrtiny hlasů.

"Vznikla tady komunistická kasta"

Miliardáři Babišovi hodil svůj hlas v Kostomlatech například muž v kšiltovce, který v pondělí po volbách prochází kolem rybníku v centru obce. "Znám Babiše už léta, má víc zkušeností. Když dělal politiku, o Pavlovi nebylo ani slyšet," říká muž kolem padesátky, který odmítá sdělit své jméno. "Ono je ale úplně jedno, kdo bude prezident. Já se o to nezajímám, je po volbách a tím to pro mě zvadlo," dodává a rychle pokračuje dál podél topolové aleje.

Právě Kostomlaty jsou v sousedství Černoučka jedinou obcí, kde Pavel nevyhrál. Okolí Řípu platí za domácí region bývalého šéfa generálního štábu a vojenského výboru NATO. Když se lidé z hory rozhlédnou do krajiny, vidí vedle Kostomlat a Ctiněvsi ves Černouček, kde generál ve výslužbě přes deset let žije se svou ženou Evou.

S ohledem na předchozí výsledky nejde o překvapení. Poslední dvoje sněmovní volby vyhrálo v Kostomlatech s přehledem Babišovo hnutí ANO. Podle místní starostky Marty Krátké je důvod jasný. "Máme tady hodně starších lidí," říká.

Obyvatelé nad 60 let tvořili v roce 2021 v Kostomlatech více než čtvrtinu. Právě u seniorů mívá Babiš nejsilnější podporu, jak ukazují průzkumy. Dříve to platilo o KSČM, od níž Babiš z velké části voliče převzal. Komunisté byli v obci populární, před deseti lety získali spolu s ANO nejvíce hlasů ve volbách do sněmovny. Teď tu lidé volili prezidentem pátého nejbohatšího Čecha, jehož majetek magazín Forbes odhaduje na 108 miliard korun.

Náklonnost ke komunistům údajně trvá. "Drží se tady i dnes," myslí si zdejší rodák, sedící na elektrickém vozítku pro seniory před prodejnou chovatelských potřeb. A vypráví příběh své rodiny. Jeho otec byl v 50. letech označen za kulaka a při násilné kolektivizaci přišel o dům i pozemky. "Stalo se to i mnoha dalším. Po roce 1948 vypakovali sedláky, do statků nastěhovali zemědělské dělníky. Nebo to přepsali na sebe a postavili tam synovi barák. Vznikla tady komunistická kasta," line se skrz šedinami prorostlý vous.

Populární byli komunisté dříve také ve Ctiněvsi, kde ve volbách brali i kolem 30 procent. V posledních letech ale místní začali tíhnout spíše k pravicovým a liberálnějším stranám. Minulé sněmovní volby tu vyhrála s 27 procenty hlasů koalice Spolu tvořená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. V roce 2017 uspělo ANO, silně ale zabodovali také Piráti s 15 procenty.

Ve volbě hlavy státu uspěl v lednu Pavel - populární spíše u voličů koalice Spolu nebo Pirátů. "Oproti Kostomlatům jsme podobnější obcím ze Středočeského kraje než Ústeckého. Je tu více živnostníků, lidí, kteří se starají sami o sebe. Jsou zde řemeslníci, dělají podlahy, sádrokartony. A také je tu méně seniorů," vysvětluje rozdíly ctiněveský starosta Přemysl Svora. Lidí nad 60 let má jeho obec zhruba 23 procent.

Rozdílů lze najít více. Pokud někde Babiš v prezidentské volbě uspěl, šlo hlavně o sociálně slabší regiony. Oproti Ctiněvsi je v Kostomlatech dvakrát větší podíl lidí v exekucích, činí přes sedm procent. I přesto, že se toto číslo podařilo v obou obcích za poslední roky značně zmírnit - ještě v roce 2016 byl počet lidí s exekucí více než dvakrát vyšší.

"Starosta umí dobře využít dotace"

Za poslední léta se ale ve Ctiněvsi změnilo více než jen počet lidí v exekucích nebo voličské preference. Obec výrazně "prokoukla". Ať už jde o zastávku autobusu, vlakové nádraží, posezení na návsi, či prostor kolem kostela. Téměř vše působí čistě a nově. Úpravy jsou citlivě zakomponované do tradiční vsi, která slouží jako start pro turisty cestou na Říp.

"Za poslední roky dal starosta hodně peněz do renovace obce. Umí dobře využít dotací," říká Jiří, který právě zavedl svého psa do auta a chystá se odjet. "Ale chodníky nám tady neudělal," dodává s tím, že k jeho ulici žádný nevede - jen úzká silnice.

Nedaleké Kostomlaty působí úplně jinak. Návsi dominuje rozpadající se budova bývalého statku s vysklenými okny a budov v podobném stavu lze v obci nalézt více. Přijíždějící turisty uvítá opuštěné nádraží, a kdo se při chůzi po hlavní cestě podívá na východ, neunikne mu šedivý komplex nevyužívaného zemědělského areálu.

Starostka Krátká ale upozorňuje, že s žádnou ze zmíněných budov nemůže obec nic dělat. Statek patří soukromé majitelce, která za něj žádá přes osm milionů korun. To obec odmítá zaplatit. "V případě nádraží je to pět let, co po nás správa železnic chtěla souhlas se zbouráním budovy. My jsme ho dali, ale nic se nestalo," vysvětluje Krátká.

Kostomlaty podle ní nemají takové příjmy z turistického ruchu jako Ctiněves, navíc je tíží jiné priority. Obec například zajistila opravy silnic, okolí rybníka nebo šaten pro fotbalisty. Jen hospoda teď kvůli drahým energiím výrazně omezila otevírací dobu. To ve Ctiněvsi není o hospody nouze. Mají hned dvě. "A k tomu ještě výdejní stánek na hřišti. To je rarita širokého dalekého okolí. Tolik toho nemají ani obce s tisícovkou," pyšní se starosta Svora.

Právě v pivu lze hledat další důvod náklonnosti místních k Petru Pavlovi. Zvolený prezident patří mezi pravidelné hosty Podřipského pivovaru na kraji obce. "Vždy se chová slušně, má dobrou pověst a ta se po vesnicích šíří velmi rychle," uvádí Svora.

Navíc podle něj výsledky voleb vypovídají o tom, kteří sousedé pivovar navštěvují. "Chodí zejména z těch obcí, kde měl Pavel výsledek dobrý. Kromě Černoučku třeba z Mnetěše," říká starosta. Kostomlaty jsou podle něj izolovanější. "Hrajeme proti sobě fotbal, ale to je celé," přibližuje místní realitu.

Sousední starostka Krátká si však z obrázku Kostomlat jako vesnice, která je tak trochu bokem, nic nedělá. "Ano, do okolních obcí jezdí víc turistů. Jsme stranou. Ale právě díky tomu je u nás určitě mnohem větší klid," prohlašuje.

Video: První projev nového prezidenta Petra Pavla (28. 1. 2023)