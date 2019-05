Jourová se ohradila vůči Babišovi: Za problémy kolem potravin a dotací nemůže Brusel

Eurokomisařka Věra Jourová se vymezila proti slovům premiéra Andreje Babiše, který opakovaně kritizoval Evropskou komisi například za dvojí kvalitu potravin. Jourová oponovala, že vina není rozhodně na této komisi, schválený kompromis chválila a připomněla, že jej podporovali mnozí europoslanci i zástupci vlád - včetně té české, kterou Babiš vede.

Premiér Andrej Babiš kritizoval zatím naposledy Evropskou komisi ve čtvrtek dopoledne na pražské konferenci věnované 15 letům českého členství v EU, kde hovořil mimo jiné o problémech s rozdělováním evropských dotací. Už dříve si stěžoval na údajnou dvojí kvalitu potravin, kdy v duchu volebního hesla jeho hnutí tvrdil, že ANO ochrání Česko před tímto problémem "tvrdě a nekompromisně".

Vůči jeho slovům se však - diplomaticky, ale jasně - ohradila ve čtvrtek eurokomisařka Věra Jourová, členka jeho hnutí, která vesměs Babišovu politiku podporuje. "Teď se dostávám na trošku palčivé téma, ale nemohu než reagovat na to, co říkal pan premiér Babiš o Evropské komisi," začala Jourová hovořit, zatímco Babiš seděl jen o několik kroků dál.

Jourová například vysvětlovala, jak se vyvíjela situace ohledně směrnice o ochraně spotřebitele, kterou Evropský parlament schválil letos 17. dubna a do níž se premiér tvrdě "strefuje" - právě tato směrnice se týká potravin.

Podle Jourové nebyla rozhodně chyba na straně Evropské komise. "Ti 'nevolení byrokrati v komisi' nemají poslední slovo nad tolik diskutovanou směrnicí o kvalitě potravin. Byli to volení představitelé Evropského parlamentu a zástupci členských států, kteří mou směrnici, kterou jsem navrhla ve velmi přísné podobě, dostali do kompromisu, který je ještě přijatelný. Komise neměla poslední slovo," prohlásila před Babišem Jourová.

Pravdou však je, že někteří europoslanci usilovali o ještě přísnější podobu směrnice, než jakou předložila komise. Nakonec však byla schválena v podobě, v níž je klíčových několik slov. Uvádí, že dvojí kvalita je možná, pokud jsou k ní "legitimní a objektivní důvody". Tento dovětek v původním návrhu nebyl. Ten pouze konstatoval, že za nekalou obchodní praktiku bude považována praxe, kdy mají stejně nebo podobně označené výrobky podstatně odlišné složení. Finální směrnice však v případě legitimních a objektivních důvodů - které blíže nespecifikuje - dvojí kvalitu připouští. A to je důvod, proč ji řada politiků kritizuje.

A kritizuje ji i Babiš, přestože ji podporovala sama jeho vláda, konkrétně ministerstvo průmyslu a obchodu. "Podpořili jsme přijetí úpravy alespoň v dohodnuté podobě, protože i ta přispěje ke zlepšení potírání dvojí kvality zboží na vnitřním trhu," oznámila po schválení tehdejší ministryně Marta Nováková (za ANO).

Babiš však z nastalé situace viní jiné a na tématu nekvalitních potravin v Česku postavil závěr předvolební kampaně pro Evropské volby. Minulý týden se sešel se zástupci obchodních řetězců a teď ve čtvrtek s největšími výrobci potravin, aby dal najevo, jak chce Česko chránit před tím, aby nebylo údajnou popelnicí Evropy.

"Nenecháme si to líbit. A já to i řeknu na příští Evropské radě. Považuji to za skandál. Ty kecy o tom, jaké máme společné hodnoty. Už musí skončit to, že v našem teritoriu žijí nějací méněcenní občané, vyloučeno," rozčiloval se před několika dny Babiš a jako příklad uvedl čokoládu Milku, která podle něj má v Česku horší kvalitu než jinde. Výrobce Milky později upozornil, že Milku vyrábějí pro všechny země ve stejné kvalitě, včetně dovozu do České republiky.

Drtivá většina problémů vzniká v Česku

Stejně tak se Jourová ve čtvrtek ohradila proti kritice, že za problémy ohledně rozdělování dotací můžou úředníci v Bruselu. "Opravdu se mi velmi nelíbí, když se za všechny složitosti, které se v evropských fondech objevují, viní tzv. Brusel," uvedla Jourová a popisovala, jak díky Evropské komisi a jejím zásahům nakonec bude Česko dál vydělávat na evropských dotacích. "Česko je v tomto naprosto na špici," podotkla a dodala, že pokud s čerpáním peněz vznikají problémy, je to vinou České republiky.

"Za Evropu si musím umýt ruce a říci, že drtivá většina složitostí, s kterými se potýkají žadatelé o peníze z fondů, se narodila v České republice," řekla Jourová s tím, že je ráda, že to slyší přímo předseda vlády. "Je tady strašně velký kus práce pro české orgány, aby ten systém udělaly jednodušší, průhlednější a viditelnější pro ty, kteří žádají. Čekám, že česká strana bude reagovat a ten systém maximálně zjednoduší," prohlásila.

Andrej Babiš si ve svém proslovu, který předcházel Jourové, na komisi a dotace postěžoval. "Když čerpáme evropské fondy, tak nedostáváme peníze na to, co potřebujeme, a následně se snažíme nevyčerpané programy změnit na ty naše priority. Musíme prosadit naše priority. V tomto směru udělám všechno pro to, aby Evropská komise konečně vyslyšela naše potřeby, protože to doposud tak úplně nebylo," tvrdil.

Věra Jourová zároveň na konferenci několikrát opakovala, jak moc prospěšné je pro Česko členství v EU. "Naprosto jednoznačně je Česká republika vítěz, ekonomicky jsme bohatší," řekla a pochvalovala si to, že EU rozhoduje na základě kompromisů a usiluje o to, aby nikdo neodcházel od jednacího stolu jako poražený. "Je potřeba, abychom měli silný hlas a abychom vyžadovali respekt. Ale zároveň musíme vnímat, co nám říká druhá strana," řekla.

Babiš na konferenci uvedl, že pro Česko není jiná alternativa než být v EU, a upozorňoval na některé výhody členství. Zároveň ale současné fungování EU několikrát kritizoval a mluvil hlavně o českých zájmem. "Členské země musí mít hlavní slovo při rozhodování v unii. Jedině tak budeme schopni efektivně bránit a prosazovat naše zájmy," řekl.