Volby by vyhrálo ANO, jeho podpora ale klesá. Ztrácí i Okamura, TOP 09 by se nedostala do sněmovny

před 1 hodinou

Výsledky ukázal dubnový volební model Centra pro výzkum veřejného mínění.

Praha - Případné dubnové volby do Poslanecké sněmovny by s výrazným náskokem vyhrálo hnutí ANO Andreje Babiše. Jeho podpora ale klesá, získalo by 29 procent. Ukázal to volební model Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Na druhém místě by skončila ODS s 13,5 procenty a na třetím místě piráti s 12,5 procenty.

Polepšili by si sociální demokraté, kteří by dostali 11,5 procent. Oproti říjnovým volbám by uspěli i komunisté, kteří by se do sněmovny dostali s deseti procenty.

Hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury by se v dubnu do sněmovny dostalo se 7,5 procenty, což je více než březnu, ale o tři procentní body méně než v loňských volbách. Poslední stranou, která by se do dolní komory v dubnu dostala, jsou lidovci. Podle modelu by KDU-ČSL získala 6,5 procent.

Do sněmovny by se nedostaly TOP 09 ani Strana zelených.

Voleb by se zúčastnilo 58 procent lidí, což je zhruba o dvě procenta méně, než jaká byla účast v podzimních volbách do sněmovny. "Z hlediska vývoje zůstává podpora jednotlivým stranám v povolebních šetřeních relativně stabilní," komentuje CVVM. Průzkumu byl proveden na reprezentativním vzorku 1115 lidí.