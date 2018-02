Volby by vyhrálo ANO, druzí by byli piráti a ČSSD. Starostové ani TOP 09 by se do sněmovny nedostali

před 8 hodinami

Parlamentní volby by v lednu vyhrálo hnutí ANO s 30,5 %. ANO by následovali piráti a ČSSD s 12,5 % a ODS s 12 %.

Praha - Vítězem voleb do Poslanecké sněmovny by se v lednu stalo hnutí ANO Andreje Babiše s podporou 30,5 procenta. ČSSD a piráti by získali 12,5 procent, ODS 12 procent. Do sněmovny by se ještě dostali komunisté s osmi procenty, SPD s podporou sedm a půl procenta a také lidovci s pětiprocentní podporou.

Voliči by naopak neposlali do sněmovny TOP 09 a Starosty a nezávislé. Vyplývá to z lednového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Vítězné hnutí ANO by oproti prosincovým průzkumům ztratilo pět procent. V prosinci totiž hnutí průzkumy přisuzovaly 35 procent hlasů. "Lze pozorovat pokles hodnot ve volebním modelu u ANO a jistý nárůst u ČSSD. Ani v jednom z případů není ovšem tento rozdíl statisticky významný a nelze tedy v tuto chvíli říci, zda je způsoben změnou názorů populace, nebo náhodným kolísáním měření. O vývojovém trendu bude možné hovořit až z více měření," uvedla agentura CVVM.

Do sněmovny by se nedostali starostové se třemi procenty a TOP 09, která by od voličů dostala čtyři procenta.

ČSSD by oproti říjnovému výsledku 7,3 procenta značně posílila. Mírný růst by si ve srovnání s volebním výsledkem připsali i piráti s ODS. V říjnu dostali piráti zhruba 10,8 procenta hlasů a ODS 11,3 procenta. ANO a komunisté si udržují zhruba stejný podíl hlasů. V loňských volbách mělo ANO 29,6 procenta a KSČM 7,8 procenta, nyní by hnutí dostalo podle CVVM 30,5 procenta a komunisté rovných osm procent.

Ostatní strany by ale v současnosti oproti říjnovým sněmovním volbám oslabily, některé by se dokonce ani znovu do dolní komory parlamentu nedostaly. Zhruba o čtvrtinu - z říjnových 10,6 procenta na 7,5 procenta - by klesl podíl hlasů pro hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) vedené bývalým šéfem Úsvitu Tomiem Okamurou. Na pětiprocentní hranici pro vstup do sněmovny by se pohybovali lidovci, kteří v říjnu měli 5,8 procenta.

Volební účast by při lednových volbách byla 66 procent. Průzkumu veřejného mínění, který probíhal od 15. do 24. ledna, se zúčastnilo 1086 respondentů.