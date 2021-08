Volby by podle průzkumu vyhrálo ANO s náskokem před koalicí Spolu a Piráty se STAN

V srpnu by sněmovní volby vyhrálo ANO s 31,1 procenta hlasů před koalicí Spolu tvořenou ODS, KDU-ČSL a TOP 09 s 21,7 procenta a koalicí Pirátů a STAN s 18,7 procenta. Ukázal to model agentury STEM, který ve čtvrtek večer zveřejnila CNN Prima News.

Do Sněmovny by se podle modelu dostala ještě SPD s 11,2 procenta a KSČM s 5,8 procenta hlasů. Pět procent potřebných pro vstup do dolní komory Parlamentu by naopak nepřekročila ČSSD, které model přisoudil 4,6 procenta.

Proti volebnímu modelu STEM z konce června si ANO polepšilo o víc než tři procentní body, pozice opozičních koalic se vyměnily. Piráti a STAN byli v červnovém modelu STEM druzí s 24,1 procenta a Spolu třetí se 17,4 procenta. Přes pět procent by se v červnu dostala ještě SPD, ČSSD, KSČM a Přísaha. Té srpnový model STEM přisoudil 3,3 procenta, 3,1 procenta by měla společná kandidátka Trikolory, Svobodných a Soukromníků.

ANO se podle autorů posledního výzkumu STEM silně opírá o voliče ve věku 60 a více let, třebaže je jeho voličská základna poměrně široce rozkročená. U koalice Spolu nenastávají extrémnější výkyvy a přízeň voličské základny se zdá být relativně stabilní, uvedli. "Stojí si stále dobře u mladých voličů, naopak mezi lidmi ve středním a zejména vyšším věku ztrácí," komentovala STEM výsledky koalice Pirátů a STAN.

Pořadí prvních tří stran v srpnovém modelu STEM odpovídá výsledkům za červenec od Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Podle jeho modelu by ANO dostalo 23,5 procenta hlasů, koalice Spolu 21,5 procenta a koalice Pirátů se STAN 21 procent. CVVM ale tehdy uvedlo, že rozdíl mezi těmito třemi uskupeními není statisticky významný a nelze s naprostou jistotou říci, které z nich mělo v době měření největší podporu. Volby se uskuteční 8. a 9. října.