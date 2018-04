Vojtěch před studenty kritizoval štědrost českého zdravotnictví. Je jako švédský stůl, řekl

před 1 hodinou

Na Vysoké škole ekonomické v Praze po Velikonocích odstartoval mimosemestrální kurz Hospodářská politika pohledem jejích tvůrců. Série přednášek členů současné Babišovy vlády potrvá zhruba měsíc.

Praha - Na Nárohodospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické ve čtvrtek odstartovaly přednášky členů vlády Andreje Babiše. Kurz, který vyvolal odpor části studentů, zahájil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Premiér v demisi má na VŠE vystoupit jako poslední.

Na Vojtěchovu přednášku přišlo asi 60 posluchačů. Na úvod vystoupili dva studenti z Národohospodářské fakulty, kteří kurz podpořili.

"Všichni jsme tady dobrovolně. Pokud si někdo vyvzdoruje, že se tento předmět má zrušit, pak se jedná o precedens, který zde ještě nebyl," uvedli. "Studenti si tento kurz vyžádali a jsou rádi, že na škole je," doplnili. Ministr Vojtěch hned zpočátku avizoval, že své vystoupení skutečně nebere jako politickou debatu.

"Zdravotnictví jako takové je obrovské politikum, ne nadarmo jsem již dvacátým ministrem zdravotnictví ve funkci. Pro takového člověka je těžké zavádět nové reformy. Pokud už politik něco nového zavede, obvykle brzy ve funkci končí," uvedl přednášku Vojtěch.

Věnoval se tématům veřejného zdravotního pojištění, úhradám za zdravotní služby a na konci zbyl i prostor pro aktuální a plánované reformy. Podle ministra je český zdravotní systém velmi solidární, v prezentaci jej označil termínem "švédský stůl".

"Člověk může jít, ke kterému lékaři chce, a systém mu to uhradí," řekl Vojtěch. To vnímá jako neefektivní, protože lidé pak mají nízkou motivaci chovat se racionálně a odpovědně k systému. "Například v Holandsku se stomatologie platí stoprocentně soukromě, lázeňská péče je taky považována za luxus v porovnání s ostatními státy," doplnil ministr.

Studenti na konci přednášky ministrovi pokládali dotazy, jeden z nich mířil na poplatky u lékaře. "Bydlím v malé obci a myslím si, že u některých lékařů jsou velmi často i každý den starší lidé, kteří jsou ne vždy doopravdy nemocní. Ti pak zatěžují doktora i sestru. Zavedením regulačních poplatků by se jejich časté návštěvy mohly snížit, doktoři by měli více prostoru pro skutečně nemocné pacienty," uvedl student z Fakulty mezinárodních vztahů. "Máte pravdu, souhlasím s vámi. Je to čistě politická věc," reagoval Vojtěch.

Zrušení regulačních poplatků, které zavedl ministr zdravotnictví z TOP 09 Leoš Heger, přitom po svém nástupu zrušila koalice ČSSD, ANO a lidovců.

Ministr komentoval i personální nedostatek ve zdravotnictví. Pokud jde o lékaře, není to podle Vojtěcha takový problém, jak se prezentuje v médiích. Horší je to u zdravotních sester. Ministr by chtěl zvýšit počty studentů na lékařských fakultách. "Při současném počtu absolventů to není dostatečné, není možné, aby nahradili stávající lékaře," řekl Vojtěch.

Kurz mezi studenty v minulosti vyvolal i odmítavé reakce, někteří proti němu dokonce iniciovali petici. Podle kritiků kurz může ohrozit apolitičnost vysoké školy. Navíc by na něm mohl být prezentován jen jeden názorový politický proud. Jedná se totiž pouze o představitele jednobarevné vlády hnutí ANO, i když je mezi patnácti přednášejícími devět nestraníků.

Na Vojtěchovu přednášku přišli i děkan fakulty Miroslav Ševčík a její tiskový tajemník Daniel Váňa. Ten před týdnem označil petici studentů proti tomuto kurzu za snahu o cenzuru, její text podle něj připomíná spisek kádrováka z dob Vasiľa Biľaka. "Ale autoři petice pravděpodobně stejně nebudou vědět, kdo to byl," uvedl Váňa v tiskové zprávě.

Na první přednášce z cyklu Hospodářská politika pohledem jejích tvůrců však panovala příjemná atmosféra. Probíraná témata se týkala výlučně oblasti zdravotnictví.

