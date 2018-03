Babiš a jeho ministři budou přednášet na VŠE. Ohrožuje to objektivitu výuky, bouří se studenti

před 1 hodinou

Andrej Babiš i členové jeho vlády by měli po Velikonocích přednášet na Vysoké škole ekonomické. Někteří studenti se tomu však snaží zamezit.

Praha - Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické (VŠE) po Velikonocích odstartuje nový mimosemestrální kurz s názvem "Hospodářská politika očima jejích tvůrců". Přednášet na něm bude současný premiér v demisi Andrej Babiš a jeho ministři vlády.

To se ale nelíbí studentům, kteří již proti kurzu - i když je dobrovolný - zorganizovali petici. Vadí jim zejména to, že by členové jednobarevné vlády, navíc bez důvěry Poslanecké sněmovny, vystupovali jako jediní přednášející. Podle autorů petice by tak na přednáškách mohl být prezentován pouze jeden názorový proud.

"Bez přítomnosti pohledu opozičních stran či nestranných odborníků může být výrazně ohrožena objektivita výuky," uvádí jedna z iniciátorek petice Barbora Urbanová. "Každý, kdo petici podepíše, zároveň vyjadřuje názor, že VŠE je stále nestranickou a názorově neutrální vzdělávací institucí, jakou se vždy prezentovala a jakou by měla být každá vysoká škola," dodává Urbanová.

Přednášky mají začít začátkem dubna. Účast kromě Babiše prozatím přislíbilo také čtrnáct ministrů. Na VŠE by se tak měl objevit například místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Martin Stropnický, ministryně financí Alena Schillerová, ministr vnitra Lubomír Metnar nebo ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Ševčík: Jde o devět nestraníků

Když chtěli studenti v minulosti organizovat před volbami debaty s politiky v rámci studentských spolků, vedení školy jim to neumožnilo. A to i přesto, že se debaty měly konat s tříměsíčním předstihem a přítomní měli být zástupci dvou protichůdných názorů. Na ostatních vysokých školách se obdobné debaty standardně pořádaly.

"Dlouholetou tradicí školy je, že v rámci předvolební kampaně nepodporuje na své půdě organizování žádných akcí, které jsou s volbami spojené. Jde o rozhodnutí vedení školy," uvedl studentský tajemník VŠE Jakub Drábek. "To však neznamená, že by mimo volební kampaně nemohli na škole představitelé politické scény vystupovat, což se děje," dodává Drábek.

Kurz je podle děkana Miroslava Ševčíka iniciativou studentů Národohospodářské fakulty, kteří s nápadem oslovili vedení fakulty a Úřad vlády. Jednotliví ministři se mají na přednáškách zabývat hospodářskými a politickými aspekty svého resortu a studenti jim budou moci klást dotazy. Obavy z neobjektivity kurzu podle Ševčíka nejsou namístě.

"Mezi potenciálními přednášejícími je devět nestraníků, tedy nejsou ani členy politického hnutí ANO," říká děkan. "Hospodářskou politiku dělají všude na světě v pluralistických a demokratických společnostech politici. Reálně ji povětšinou nedělají aktivisté, novináři a hloučkaři na náměstích. Výsadou demokracie je to, že se k ní mohou vyjadřovat," doplňuje Ševčík.

Podle rektorky školy Hany Machkové za obsah i personální zajištění výuky zodpovídá pouze děkan fakulty. Vyplývá to ze zákona o vysokých školách a také statutu VŠE. "Pan děkan mě nicméně ujistil, že je tento kurz řádně akreditován a že se jedná o volitelný předmět, který obsahově odpovídá zaměření Národohospodářské fakulty," uvedla Machková.

Petice proti vzniku kurzu existuje v elektronické i papírové podobě, zatím je na ní přes 200 podpisů. "Chtěli bychom nasbírat alespoň tisíc podpisů. Ty pak předložíme děkanovi fakulty Miroslavu Ševčíkovi a rektorce školy Haně Machkové," uzavírá spoluzakladatel petice Matěj Pokorný.

