Je to spisek kádrováka, napsal o petici proti Babišově přednášce mluvčí fakulty. Dřív dělal pro ANO

před 2 hodinami

Na Vysoké škole ekonomické má po Velikonocích odstartovat mimosemestrální kurz, na němž by měl přednášet premiér v demisi Andrej Babiš a ministři jeho vlády. Někteří studenti proti kurzu iniciovali petici. Vedení Národohospodářské fakulty, která kurz zaštiťuje, na ni zareagovalo velmi ostře.

Praha - Ke "spisku kádrováka z dob Vasiľa Biľaka" přirovnala Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze petici studentů, kteří se postavili proti přednáškám premiéra v demisi Andreje Babiše a jeho ministrů. Prohlášení podepsal tiskový tajemník fakulty Daniel Váňa, který dříve pracoval jako ředitel komunikace hnutí ANO.

Podle Váni byla reakce studentů na plánovaný nepovinný kurz hysterická. "My ctíme jejich svobodnou volbu vyjádřit se. Jejich text však silně připomíná spisek kádrováka z dob Vasiľa Biľaka. Ale autoři petice pravděpodobně nebudou vědět, kdo to byl. Podstata snahy o cenzuru však bohužel zůstává stejná," uvedla fakulta.

Váňa odmítl, že by jeho postoj souvisel s tím, že v minulosti pro Babiše a hnutí ANO pracoval. "Pracoval jsem asi deset let jako mediální poradce pro politiky, především pro KDU, před iks lety i externě pro ODS a pak tři měsíce pro pana Babiše, spolupráci jsme ukončili v období po minulých volbách do evropského parlamentu," sdělil Aktuálně.cz.

V tiskové zprávě Váňa naopak z politických motivů viní autory petice. Poukázal na to, že spoluautorka petice Barbora Urbanová pracuje jako asistentka poslance STAN Víta Rakušana. Druhý z autorů Matěj Pokorný se při prezidentských volbách pohyboval jako dobrovolník ve volebním štábu Jiřího Drahoše.

Studenti nejsou stádem zmanipulovaných ovcí, píše fakulta

Váňa se v tiskové zprávě také podivil tomu, že studenti jiných fakult chtějí "poučovat", co se má učit na Národohospodářské fakultě. "Staví se tak přímo proti velké části studentů Národohospodářské fakulty, kteří o takový kurz projevili zájem a v podstatě se velkou měrou zasadili o jeho realizaci," uvedl. "Naštěstí naši studenti, až na nepatrné výjimky, nejsou stádem nemyslících a zmanipulovatelných ovcí," stojí v tiskové zprávě.

"Zvolili jsme taková slova. Reakce nám přijde absurdní. Neumíme si představit, že by na Harvardu nebo MIT měli sérii přednášek ministři vlády USA a někdo by to odmítl," vysvětlil pak tiskový tajemník fakulty pro Aktuálně.cz.

Studentům podepsaným pod peticí vadí, že by členové jednobarevné vlády, navíc bez důvěry Poslanecké sněmovny, vystupovali jako jediní přednášející a na přednáškách by tak mohl být prezentován pouze jeden názorový proud.

"Bez přítomnosti pohledu opozičních stran či nestranných odborníků může být výrazně ohrožena objektivita výuky," uvedla jedna z iniciátorek petice Barbora Urbanová.

Premiér v demisi Andrej Babiš lituje, že se kurz některým studentům nelíbí. "Kurzy jsou volitelné, tedy dobrovolné, a už teď je o ně prý slušný zájem. Nebyla to ale moje osobní iniciativa a nevadí mi, když si to škola z jakéhokoliv důvodu rozmyslí," řekl Babiš serveru Aktuálně.cz. "Pokud ne, rád si na přednáškách se všemi petenty popovídám. Ať se ptají na cokoliv, co je zajímá," uvedl Babiš.