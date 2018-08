Vlak se na Písecku srazil s traktorem, strojvedoucí byl zraněn

před 37 minutami

Osobní vlak se dnes večer srazil s traktorem na železničním přejezdu v Čížové na Písecku. Při nehodě se lehce zranil strojvedoucí a vlak částečně vykolejil. Škody činí asi tři miliony korun. Oznámil to mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Provoz na trati byl přerušen, podle webu Českých drah bude zřejmě omezen až do půlnoci. Nehoda se stala kolem 19:00. Vlak jedoucí z Berouna do Protivína se srazil s traktorem s vlekem. "Nehoda se udála na železničním přejezdu zabezpečeném světelnou výstražnou signalizací, která byla dle zjištění na místě mimořádné události v době nehody v činnosti," uvedl Drápal. Provoz na trati nehoda zcela přerušila. Vlaky byly nahrazeny autobusovou dopravou.