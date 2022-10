Vládo, rozděluješ Česko na bohaté a chudé, hřímali v Praze odboráři

Tisíce lidí v sobotu v centru české metropole protestovali proti politice kabinetu Petra Fialy (ODS). Akci svolaly na Václavské náměstí v hlavním městě odbory. Jejich předák, prezidentský kandidát Josef Středula, vyzval kabinet, aby zavedl cenovou regulaci potravin, energií, nájemného i pohonných hmot. V případě přetrvávající nespokojenosti pohrozil vyhlášením generální stávky.

Demonstrace začala symbolicky pět minut po dvanácté hodině. Organizátoři tím chtěli podle svých slov dát najevo, co si myslí o vládních protikrizových opatřeních, která považují za opožděná a nedostatečná.

"Ahoj všem! Nescházíme se tady proto, že nemáme co na práci, ale proto, že se bojíme o naši budoucnost. Přišli jsme, abychom tuto obavu vyjádřili klidně, silně a nekompromisně. Nejsme spokojeni s tím, co se v této zemi děje," zahájil protest předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. "Vládo, prosím, uvědom si, že ti, co tady demonstrují a nebojí se říkat svůj názor, Česko nerozdělují. Česko rozdělujete vy, na to pro bohaté a chudé," pokračoval. A dočkal se za svá slova aplausu několika tisíc demonstrujících, kteří dorazili z různých míst země.

Nejvíce se jich hlásilo k Odborovému svazu KOVO, nechyběli ale ani zástupci dalších profesí. Například zaměstnanci ve školství, sociálních službách, nemocnicích na poštách či železnici. Nakonec jich ale bylo méně, než svolavatelé očekávali - zaplnili přibližně horní čtvrtinu náměstí.

"Někteří nepřijeli, protože jsou v práci, další jsou nemocní, někdo měl pocit, že demonstrovat nemá smysl. Někteří nám říkali, že nepřijedou, protože se obávají, že demonstrace bude zneužita extremisty, kteří tady měli protesty nedávno," sdělila reportérovi Aktuálně.cz jedna z účastnic.

Protest ale proběhl v klidu a přítomní policisté z antikonfliktního týmu nemuseli nijak zasahovat. Lidí, kteří se hlásí ke krajním politickým proudům dorazilo jen několik, postávali spíše bokem a kromě mávání českými vlajkami se do akce nijak nezapojili. Josef Středula už před demonstrací anoncoval, že organizátoři podniknou řadu bezpečnostních opatření. Plocha vyhrazená pro protestující byla ohraničena zábranami, za které pořadatelé pouštěli jen odboráře označené páskou.

Když demonstrace skončila a Josef Středula se fotil s účastníky, zeptal jsem se jeho i dalších odborářů: Jak si vysvětlujete poměrně nízkou účast?

Na pódiu se vystřídalo celkem pět šéfů různých odborových svazů, prostor ale dostali také zástupci ekologického Hnutí Duha či předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása.

"Obáváme se, co přijde. Máme strach, zda zvládneme naše životní náklady a běžný normální život. Rostou ceny elektřiny, rostou ceny potravin," upozorňovala například předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková. "Chceme dnešní demonstrací docílit toho, aby ti, kteří mají konat, také konali," vyzývala.

Krátce před koncem akce shrnul požadavky svolavatelů předseda svazu KOVO Roman Ďurčo: "Požadujeme okamžité zavedení přísné cenové regulace a cenové kontroly u potravin, tepla, teplé vody, nájemného i pohonných hmot a ostatních paliv. U cen plynu a silové elektrické energie požadujeme snížit strop na úroveň doporučenou Evropskou komisí na straně výrobce" .Domáhal se také zastavení dalšího poklesu reálných mezd a platů a pomoci zaměstnancům, kteří podle něj nejvíce ze všech doplácejí na vysokou inflaci.

Hlavní tvář sobotních protestů - odborový předák a prezidentský kandidát Josef Středula - také připomněl, že nemusí jít o akci ojedinělou. Podle jeho slov by v případě přetrvávající nespokojenosti mohly zaměstnanecké svazy vyhlásit i generální stávku. "Často jsem k tomu vyzýván," říkal. Zatím však bez jakýchkoli ultimát a podrobností.

"Pane předsedo, není čas po "Klausovsku" si utáhnout opasky, uskromnit se, nedělat demonstraci?" zněl další dotaz na šéfa odborů Josefa Středulu. Jeho odpověď jsme celou zachytili korektně ve videu bez stříhání.

Podle vyjádření premiéra Petra Fialy (ODS) i dalších vládních politiků mají odboráři na vyjádření nespokojenosti samozřejmé právo, odmítají však jejich tvrzení, že by vláda lidem málo pomáhala. "Nenecháme nikoho padnout," zdůrazňuje předseda vlády s odkazem na vládní protikrizový program nazvaný Deštník proti chudobě.

Velké odborářské demonstrace nejsou příliš časté. Naposledy se taková odehrála před deseti lety, kdy na totožném místě dali lidé průchod své nespokojenosti s vládou občanského demokrata Petra Nečase a především s působením tehdejšího ministra financí za TOP 09 Miroslava Kalouska. Policie tehdy odhadla účast na 90 tisíc lidí.