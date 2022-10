V centru Prahy demonstrovali odboráři. Bojujeme proti chudobě, hlásal Středula

13:23

Předseda Odborového svazu Kovo Roman Ďurčo varoval před tím, že dnešní akce nemusí být poslední a že odbory mohou být i tvrdší. Vyzval vládu k činům, český průmysl se podle něj potápí.

Ďurčo ve svém projevu připomněl růst cen energií a potravin. Vláda podle něj pomáhá pomalu, a navíc staví občany, kteří pomoc potřebují, do nedůstojné pozice. Firmy se podle něj dostávají do kritické situace a hrozí jejich zavírání. "Loď průmyslu se začíná zvolna potápět, to je pro nás nepřijatelné," řekl. "Vláda musí provést občany i firmy dnešní krizí tak, aby neutrpěl újmu nikdo, kdo pracuje a plní rozpočet," řekl.