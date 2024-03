Vláda půjde k Ústavnímu soudu proti ANO, které chce Babišovi dovolit vlastnit média

Vláda navrhne Ústavnímu soudu, aby zamítl ústavní stížnost hnutí ANO proti novele zákona o střetu zájmů. Plyne to z dokumentů, které má Aktuálně.cz k dispozici. Novela zakazuje politikům ve významných funkcích vlastnit či provozovat média i přes svěřenské fondy. Předsedovi ANO Andreji Babišovi deset let patřilo jedno z největších vydavatelství v Česku.

Mediální dům Mafra vydává deníky Mladá fronta Dnes, Lidové noviny či Metro a desítky časopisů, provozuje také Rádio Impuls nebo televizi Óčko. Letos v polovině ledna Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potvrdil, že vydavatelství smí převzít finanční skupina Kaprain miliardáře Karla Pražáka. Mafru jí prodal holding Agrofert, jejž ovládá šéf ANO.

Babiš se musel vydavatelství zbavit kvůli loni přijaté novele zákona o střetu zájmů. Zpřísnila podmínky pro držení médií, aby pravidla už nebylo tak snadné obcházet. Zapovídá vlastnit televize, rádia nebo noviny politikovi, který je skutečným majitelem vydavatele. Babiš ovládá Agrofert od roku 2017 přes svěřenské fondy, ale majitelem je podle evidence stále on.

Poslanci ANO podali proti novele stížnost k Ústavnímu soudu. Ten se jí začal zabývat minulý měsíc, 20. února vyzval Fialovu vládu k vyjádření k podnětu Babišova hnutí. Kabinet je připravený novelu schválenou koaličními poslanci u nejvyšší soudní instance v zemi aktivně hájit.

Vládu bude zastupovat Blažek

"Navrhuje se, aby vláda vstoupila do řízení vedeného u Ústavního soudu v postavení vedlejšího účastníka řízení a navrhla, aby Ústavní soud návrh (hnutí ANO) zamítl," stojí v podkladech k materiálu vlády, jejž má redakce k dispozici a kterým se kabinet bude ve středu zabývat.

Dokument připravil ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty). Před jeho vypracováním oslovil ministry vnitra Víta Rakušana (STAN) a spravedlnosti Pavla Blažka (ODS), zda by se proti stížnosti Babišova hnutí vymezili. Oba kývli. Právě Blažek doporučil, aby kabinet navrhl soudu podnět ANO zamítnout.

"Pokud vláda vstoupí do řízení, avizuje tím Ústavnímu soudu, že ve věci hodlá argumentovat k obsahu návrhu, který plénum posuzuje. Vedlejšímu účastníkovi jsou poté zasílány veškeré průběžné písemnosti před rozhodnutím ve věci, může tak uplatnit reakci na vyjádření jiných," řekla Aktuálně.cz mluvčí Ústavního soudu Kamila Abbasi.

Nyní jsou na tahu Rakušanovi, Blažkovi a Šalomounovi úředníci. Pro Ústavní soud sepíší odůvodněné stanovisko, proč by stížnost Babišova hnutí proti novele neměla projít. Stihnout to musí do 20. března. Kauzou se bude zabývat celé plénum soudu, zpravodajem sporu je soudce David Uhlíř. Při samotném řízení bude vládu zastupovat ministr Blažek.

Protiústavní, tvrdí o omezení ANO

"Je účelový a selektivní. Předkladatelé nikdy nezastírali, že je zaměřen na jedinou osobu v České republice, a to na předsedu opozičního hnutí ANO 2011 Andreje Babiše. Běžně je tato část zákona o střetu zájmů označována jako lex Babiš," argumentuje ve stížnosti ANO. Za jeho poslance ji podala předsedkyně klubu Alena Schillerová.

Poslanci na čtyřiceti stranách podnětu mimo jiné upozorňují, že ústava zaručuje každému bez rozdílu právo podnikat. Omezení politiků angažovat se v mediálním oboru považují za protiústavní. Údajné zaměření novely proti Babišovi je podle ANO v rozporu s principem obecnosti zákona.

"Narovnáme prostředí a zabráníme prorůstání politiky, velkých mediálních domů a různých ekonomických zájmů a koncernů. Zákon o střetu zájmů bude reálně vymahatelný a nebude možné ho obcházet přes svěřenské fondy," uvedl poslanec Jakub Michálek (Piráti) krátce předtím, než šlo schvalování novely loni v červnu do finále.

Právě Michálek je zodpovědný za její podobu. Předložil ji jako takzvaný přílepek k novele zákona o politických stranách, čímž zabránil jejímu projednání ve sněmovních výborech. "Byla navržena, projednána a schválena natolik protiústavní cestou, jejíž podstata je rozporná s ustanoveními ústavního pořádku," píše k tomu ANO ve stížnosti.