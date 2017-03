Dlouho očekávaná novela o sociálním bydlení prošla vládou. ANO chce dopad zákona omezit

před 6 minutami

Vláda ve středu schválila návrh zákona o sociálním bydlení, který nyní poputuje do Poslanecké sněmovny. Podle autorů by měl tento zákon omezit obchod s chudobou. Podle normy by obce měly sociální byty přidělovat dobrovolně, kdyby tak nečinily, poskytoval by je potřebným Státní fond rozvoje bydlení. Ministryně pro místní rozvoj za ANO Karla Šlechtová po hlasování vlády uvedla, že její ministerstvo trvá na zúžení skupiny obyvatel, kterých se má pomoc týkat.

Praha - Diskutovaný a dlouho očekávaný zákon o sociálním bydlení putuje do Sněmovny. Návrh, který má podle autorů omezit obchod s chudobou, ve středu schválila vláda, informoval mluvčí kabinetu Martin Ayrer.

Podle normy by obce měly sociální byty přidělovat dobrovolně, kdyby tak nečinily, poskytoval by je potřebným Státní fond rozvoje bydlení (SFRB). Aby zákon začal platit, musí ho do říjnových voleb schválit Parlament a podepsat prezident. Některé resorty a instituce mají k podobě normy výhrady.

Pokud návrh zákona legislativou projde, první žadatelé o sociální byt by se mohli začít na úřady obracet od pololetí příštího roku. Do sociálního bydlení by se pak měli nastěhovat nejpozději v půlce roku 2020.

autor: ČTK