Je to manželův přítel, hájí Vildumetzová z ANO styky s obviněným z kauzy Dozimetr

Vedení ANO důvěřuje člence předsednictva hnutí a místopředsedkyni sněmovny Janě Mračkové Vildumetzové. Řekli to šéf hnutí Andrej Babiš a místopředsedkyně Alena Schillerová. Reagovali na informace serveru Neovlivní, podle kterého se politička ANO stýkala s obviněným podnikatelem z kauzy Dozimetr. Vildumetzová řekla, že obviněný je přítelem jejího manžela a vedla s ním jen společenský rozhovor.

Kauza Dozimetr se týká hospodaření pražského dopravního podniku. Policisté obvinili více než deset lidí. Jedním z nich je bývalý náměstek pražského primátora za STAN Petr Hlubuček. Politici ANO kvůli kauze ostře kritizují hnutí STAN, podle nich patří do organizovaného zločinu. Ve vazbě v případu skončil i pražský podnikatel Zakaría Nemrah. Server napsal, že Vildumetzová se svým manželem s ním byla dlouhodobě v kontaktu. Politička to v rozhovoru nepopřela, uvedl server.

"Paní Mračková se schází se svým manželem, takže je to dezinformace. Paní Mračková má manžela, s kterým chodí někde, s dotyčným pánem se scházel její manžel, co je funkcionář z ODS," reagoval Babiš. "Nezveřejnili její vyjádření, máme to od ní na esemesce," odpověděl lídr hnutí na poznámky, že Vildumetzová v rozhovoru kontakty nepopřela.

Místopředsedkyně sněmovny Jana Mračková Vildumetzová se čtvrtečního jednání poslaneckého klubu ANO neúčastnila. "Samozřejmě nás informovala. Znova opakuji, ten server nemluví o jejím manželovi, panu Mračkovi, který je vysokým funkcionářem ODS a který byl kamarádem toho člověka. Ona je prostě jenom vedlejší produkt toho hlavního problému. My jsme o tom byli informováni, důvěřujeme jí - ona je dneska ještě v karanténě, měla covid - a má naši důvěru," řekla Schillerová.

Podle Vildumetzové je obviněný přítelem jejího manžela. "Já jsem se s Zakaríou Nemrahem setkala vždy pouze v přítomnosti svého muže. Sama jsem se s ním nikdy nestýkala, ani jsem s ním nic neřešila nad rámec společenského rozhovoru v momentě setkání," napsala.

Vildumetzová je bývalá hejtmanka Karlovarského kraje. Je členkou předsednictva ANO. Ve stínové vládě hnutí jí připadá křeslo ministryně vnitra.

Kvůli kontaktu s jedním z obviněných v kauze Dozimetr skončil ve funkci ministr školství Petr Gazdík (STAN). Na svou pozici rezignoval i šéf Úřadu pro zahraniční styky a informace Petr Mlejnek. Podle hnutí ANO musí ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) odejít z vlády.

Opoziční hnutí SPD se podle svého místopředsedy a šéfa poslaneckého klubu Radima Fialy chce s článkem serveru nejdřív seznámit. "Pak ho vyhodnotíme a určitě se zeptáme (hnutí ANO). Záleží na tom, jak je věc důležitá. Pokud to skutečně má něco společného s kauzou (Dozimetr), tak se zeptáme," řekl Fiala.