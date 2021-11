Vězení může být pro Mynářova muže z Lán delší, do kauzy vstoupil žalobce od Bradáčové

První trestní kauzu ředitele Lesní správy Lány Miloše Baláka už má na stole odvolací soud. Původně dostal tři roky vězení. A jak zjistilo Aktuálně.cz, nyní mu hrozí vyšší trest. Proti nepravomocnému rozsudku se odvolal nejen Balák, ale i státní zástupce. Šéf Lán zmanipuloval veřejnou zakázku ve výši 230 milionů korun. Kromě něj dopadl odsuzující verdikt také na vítěznou firmu a jejího manažera.

Vodní nádrž Klíčava, která se rozprostírá v Lánské oboře, zásobuje pitnou vodou mimo jiné blízké Kladno. Protože nestabilní svahy obklopující nádrž hrozily sesunutím do vodního díla, Lesní správa Lány v čele s Milošem Balákem se rozhodla je zpevnit. Podle rozsudku zakázku za 230 milionů korun Balák za pomoci manažera firmy Energie - stavební a báňská připravil tak, aby ji zmíněná společnost získala. Stalo se.

Za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky dostal Balák tři roky vězení, musí také zaplatit pokutu ve výši 1,8 milionu korun. Takto ho potrestal letos v květnu Okresní soud v Kladně. Jak už Aktuálně.cz informovalo, ředitel Lesní správy Lány se proti tomuto verdiktu odvolal. Spis putoval z Kladna na Krajský soud v Praze minulý týden. Balákovo odvolání však nebylo jediné, které ho provázelo.

"Odvolání podali všichni obžalovaní, tedy Ing. Miloš Balák, Libor Tkadlec a Energie - stavební a báňská do všech výroků," řekl Aktuálně.cz mluvčí pražského krajského soudu Jiří Wažik. Odvolalo se však i Vrchní státní zastupitelství v Praze. "Bylo podáno v neprospěch všech obžalovaných do výroků o trestech, které státní zástupce považuje za nepřiměřeně mírné," sdělil Aktuálně.cz šéf odpovědného odboru úřadu Zdeněk Štěpánek.

Odvolání žalobce všechno mění

Manažer Energie - stavební a báňská Libor Tkadlec odešel od kladenského soudu s podmíněným trestem dva a půl roku se zkušební lhůtou na čtyři léta a pokutou 600 tisíc korun. Firmě soudce vyměřil sankci 5,4 milionu, současně jí zakázal účastnit se soutěží o veřejné zakázky po dobu tří let. Všichni svou vinu odmítají. U krajského soudu má na starosti případ Ladislav Koudelka, jednání zatím nenařídil.

Pro vývoj řízení na kraji bude mít zásadní vliv odvolání příslušného státního zástupce z odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Zdeňka Matuly. Pokud by se na soud druhé instance obrátili jen obžalování, podle trestního řádu by nemohli dopadnout hůř než v Kladně. Maximálně by odešli se stejnými tresty. Zásadou odvolání obžalovaných je, že závěr druhostupňového soudu jim nemůže přitížit.

Odvolání žalobce však všechno mění. Pokud odvolací soud potvrdí jejich vinu, tresty se mohou zpřísnit. Podle informací Aktuálně.cz žádá Matula pro Baláka čtyři roky a zákaz činnosti, manažer Tkadlec by podle něj měl dostat nepodmíněný trest ve výši 3,5 roku a firmě navrhuje pokutu osm milionů korun a zákaz účastnit se tendrů na tři roky.

Za Vrchní státní zastupitelství podal odvolání zmíněný žalobce Matula. Kauzu přitom dozoroval Jiří Pražák, který však nyní řídí Okresní státní zastupitelství v Chomutově. K vrchním žalobcům do Prahy si ho předtím na čas přivedla šéfová úřadu Lenka Bradáčová. Až se však kauza bude projednávat na kraji, před soud předstoupí coby odpovědný žalobce opět Pražák. Do té doby se však nemůže k věci vyjadřovat.

Zakázka na míru pod Balákovým dozorem

Pro Miloše Baláka si Národní centrála proti organizovanému zločinu došla v dubnu 2017, tehdy začala stíhat i manažera Libora Tkadlece a již popisovanou firmu Energii - stavební a báňskou. Zátah se odehrál krátce předtím, než lánská správa zakázku firmě zadala. Nicméně ubrala na jejích nákladech, nakonec ji nechala vysoutěžit za 191 milionů korun. Vítězem se však podle plánu stala zmíněná společnost.

Projektovou dokumentaci k zakázce zpracovaly dvě firmy, které přitom dle vyšetřovatelů i soudu úkoloval Tkadlec. Šéf Lesní správy Lány ho projektantům představil coby svého podřízeného. S jeho vědomím jim Tkadlec rozdával pokyny, jaké práce bude potřeba udělat, jaké budou jednotlivé položky zakázky o ovlivnil také konečnou cenu tendru. Jinými slovy připravil soutěž na míru Energii - stavební a báňské.

"Na všech úrovních projektu, od samého počátku (před jeho formálním vznikem) až po fázi jeho stavební realizace, všechny zainteresované subjekty velmi dobře věděly, že se nezákonně podílejí na komplexu jednotlivých činností, v jehož důsledku zakázka na II. etapu sanačních prací v okolí vodní nádrže Klíčava spěje k předem vytčenému cíli v režii Lesní správy Lány s Energií - stavební a báňskou a jejich reprezentantů a spřízněných osob," stojí v původním verdiktu.

Původní rozsudek zmiňuje i Mynáře

Kladenský soudce Petr Sedlařík zdůraznil, že právě Balákovo nasazení dovolilo soutěž zmanipulovat. Kdyby nebylo jeho, machinace se nekonají. Balák podle soudce zneužil svého vrcholného postavení v lánské správě. Do jejího čela ho bez konkurzu přivedl vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář, jemuž lesní správa ve venkovském sídle prezidenta podléhá. I jeho Sedlaříkův rozsudek zmiňuje.

"Odmyslí-li soud možnost, že ještě někdo výše postavený než obžalovaný Balák o trestné činnosti věděl, či se na ní dokonce podílel, tak ovšem zbývá již jen jediná možnost, která jde obžalovaným k tíži, a sice že k chystanému nezákonnému způsobu odčerpání peněz ze státního rozpočtu zneužili důvěřivosti peníze zajišťujícího Ing. Vratislava Mynáře," stojí v rozsudku, jejž Aktuálně.cz prostudovalo.

Balák je stále ředitelem lánské správy, Mynář ho odmítá odvolat. A považuje ze nevinného. "Soud se však přiklonil na stranu obžaloby. Bohužel nenašel odvahu rozhodnout jinak, než od něj očekávala média," reagoval Balák na verdikt. Ke kladenskému soudu 25. listopadu dorazí znovu, začne se rozplétat další jeho kauza. Tentokrát se Miloš Balák bude zodpovídat z možné nelegální těžby kamene v Lánské oboře.