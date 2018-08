Veterináři utratili vlčici chycenou v Krkonoších, obávali se vztekliny. Testy pak nákazu nepotvrdily

Výsledky genetické analýzy ukázaly, že šlo o samici čistokrevného vlka.

Dvůr Králové nad Labem (Trutnovsko) - Vlčici, kterou odborníci začátkem srpna odchytili v Krkonoších, museli veterináři kvůli podezření na vzteklinu utratit. Po odchytu byla vlčice v karanténě v ZOO Dvůr Králové nad Labem.

Informoval mluvčí Krkonošského národního parku Radek Drahný. Výsledky genetické analýzy ukázaly, že šlo o samici čistokrevného vlka. Testy tak vyvrátily podezření, že samice byla křížencem vlka a psa.

"Výsledky krevních testů z počátku tohoto týdne u vlčice ukázaly přítomnost protilátek na vzteklinu. Po dohodě s veterináři zoo, infektology Fakultní nemocnice Hradec Králové a veterináři Státní veterinární správy jsme ve čtvrtek museli přistoupit k utracení zvířete," uvedl Drahný.

Vzhledem k závažnosti možného rizika podle něj nebylo možné postupovat jinak. Následné testy podezření na vzteklinu nepotvrdily.

Vlčice byla nalezena v pátek 3. srpna u Vrchlabí v ohradě ovcí obehnané elektrickým ohradníkem. Odborníci ji z ohrady pustili zpět do volné přírody.

Vběhla do hotelu na Přední Labské

Zvíře se pak potulovalo v údolí Labe mezi Vrchlabím a Špindlerovým Mlýnem. "Od jejího vypuštění se množila pozorování této mladé vlčice, která se zdála zesláblá a dezorientovaná. Při shánění potravy dokonce strhla na Přední Labské jedno štěně," popsal Drahný. Vlčice nakonec 6. srpna vběhla do restaurace hotelu Velveta na Přední Labské. Přivolaní veterináři vlčici uspali a odvezli do dvorské zoo.

V karanténě zoo vlčice dostala potravu a zoologové ji podrobili vyšetřením a testům. V prvních dnech se zdravotní stav zvířete postupně zlepšoval. Krevní testy na psinku vyšly negativně a ani vnější známky vztekliny zvíře neprojevovalo.

"Poslední vzteklinové testy z počátku tohoto týdne bohužel ukázaly zvýšenou hladinu protilátek v krvi. V posledních dnech navíc veterináři zaznamenali sníženou schopnost reagovat na zvukové podněty, tedy oslabování sluchu, což může být rovněž jedním z vnějších příznaků vztekliny," uvedl Drahný.

Po konzultacích s veterináři a odborníky na infekční onemocnění byla vlčice utracena. "Následné testy na mozkové tkáni zvířete nakonec přítomnost viru vztekliny vyloučily. Možným zdrojem protilátek v těle vlčice se nadále zabýváme," uvedl Drahný.

První potvrzený novodobý výskyt vlka v Krkonoších je z letošního června, kdy zachytila fotopast na Rýchorách ve východních Krkonoších mladého jedince. Pokud by šlo o migrující vlky, s největší pravděpodobností by se do Krkonoš šířili z východu - z Broumovska a Vraních hor, nebo z přilehlé části Polska. Rozmnožování v Krkonoších zatím doloženo nebylo.

Na nedalekém Broumovsku se vlci usadili po více než 200 letech před třemi lety. Ochranáři mají důkazy, že tam žijí trvale a třetím rokem po sobě se jim tam narodila vlčata. Vlčí teritorium v hradeckém kraji se rozšiřuje. Přibývá zadávených ovcí i pod horami na Trutnovsku.