Rezidence premiéra i Hrzánský palác, vláda lidem otevře všechny historické budovy

Úřad vlády plánuje letos dny otevřených dveří ve všech svých historický objektech. Lidé tak budou moci nahlédnout do rezidence premiéra v Kramářově vile či do reprezentačních prostor Hrzánského paláce. Den otevřených dveří se bude konat i ve zrekonstruované Strakově akademii a Lichtenštejnském paláci.

Počet dnů otevřených dveří v Hrzánském paláci bude letos nejvyšší od zavedení tradice zpřístupňování historických budov úřadu vlády. Do paláce v Loretánské ulici na Hradčanech bude moci veřejnost nahlédnout každou první sobotu v měsíci, a to od dubna do srpna. Navíc bude přístupný 1. května v souvislosti s výročím vstupu Česka do Evropské unie, a dále 18. a 19. května při projektu Open House.

Organizovat komentované prohlídky bude úřad vlády také v Lichtenštejnském paláci, který slouží k reprezentačním účelům. Budovu poblíž Karlova mostu si lidé budou moci kromě termínu projektu Open House prohlédnout také 1. května a 5. července.

Novinkou v Lichtenštejnském paláci bude výstava protokolárních darů předsedy vlády Andreje Babiše. Návštěvníci tak budou mít možnost si prohlédnout některé z darů, které premiér během svých cest obdržel.

Po roční pauze kvůli rekonstrukci se letos veřejnosti otevře také sídlo úřadu vlády, Strakova akademie. Den otevřených dveří se bude konat na státní svátek 17. listopadu.

Lidé si budou moci prohlédnout také Kramářovu vilu na Letné. Rezidence předsedy vlády se veřejnosti otevře 7. září a 5. října. Další příležitost navštívit vilu vybudovanou prvním československým premiérem Karlem Kramářem bude mít veřejnost 28. října a 17. listopadu.

Kromě několika pražských nemovitostí spravuje úřad vlády také Benešovu vilu v Sezimově Ústí na Táborsku, kterou si nechali postavit prezident Edvard Beneš s chotí Hanou. Benešova vila bude pro návštěvníky otevřena vždy o víkendu od 12. dubna až do konce října, s výjimkou července a srpna.