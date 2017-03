Ve věku 88 let zemřel Alexandr Kliment. Spisovatel a publicista, který podepsal Chartu 77

před 1 hodinou

Praha - V Praze ve středu po dlouhé těžké nemoci zemřel spisovatel, publicista a dramatik Alexandr Kliment. Bylo mu 88 let. ČTK to sdělili jeho synové Lukáš a Petr. Literatuře a publicistice, v níž dominuje žánr fejetonu, se Kliment věnoval od konce 50. let. Později podepsal Chartu 77, nesměl publikovat a tak až do roku 1990 jeho knihy vycházely v samizdatových edicích nebo v zahraničí. Některá z jeho děl byla zfilmována.

Kliment, který je mistrem psychologického ztvárnění postav, se narodil 30. ledna 1929 v Turnově. Pocházel z rodiny ruského emigranta, který byl brusičem drahokamů. V Praze Kliment studoval nejprve filozofii a hudební vědu a později divadelní dramaturgii, ale studia nedokončil. Do 70. let pracoval jako nakladatelský redaktor a dramaturg Československého státního filmu, potom musel kvůli svým politickým názorům zaměstnání opustit a živil se jako dělník, řidič a vrátný.

Do literatury Kliment vstoupil v roce 1960 novelou Marie. K jeho dalším dílům patří novela Setkání před odjezdem, povídkové soubory Hodinky s vodotryskem a Bezúhonní, romány Nuda v Čechách a Basic Love (později přejmenovaný na Šťastný život) a také výběr z publicistické tvorby nazvaný Piano v moři. Je i autorem básnické sbírky Těžká voda, pohádek a próz pro děti, divadelních a rozhlasových her a scénářů k filmům Marie, Pevnost a Barometr.

V roce 2004 Kliment obdržel za dlouholeté a systematické šíření dobrého jména české kultury medaili ministerstva kultury Přátelé českého umění a o dva roky později převzal za celoživotní zásluhy cenu Akademie literatury české. Na podzim 2013 získal spolu s dalšími osobnostmi uznání za roli v odboji proti komunistické totalitě.

autor: ČTK