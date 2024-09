Ve středu ráno bude částečné zatmění Měsíce, pro pozorování budou ideální podmínky

Ve středu v časných ranních hodinách nastane částečné zatmění Měsíce. Bude sice malé, ale velmi dobře viditelné. Pro jeho pozorování budou příznivé podmínky. Úkaz bude možné vidět prakticky po celou dobu jeho trvání, neboť zatmění začne, když Měsíc bude stále nad obzorem.

Před zatměním bude v noci úplněk. Potemnění Měsíce, které bude rozeznatelné očima, si lidé budou moct povšimnout před čtvrtou hodinou ranní. Začne z jeho horního okraje. "Měsíc bude vypadat, jako by byl shora začazený černým kouřem. Jev bude sílit a ve čtyři hodiny 12 minut začne částečné zatmění Měsíce," popsal Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd.

Maximální fáze zatmění, při které bude z pravého horního okraje "ukousnuto" asi 8,5 procenta průměru měsíčního disku, nastane v čase 4:44. Částečné zatmění Měsíce skončí v 5:15, kdy začne svítat. Celé částečné zatmění potrvá jednu hodinu a tři minuty.

Pozorovat úkaz je možné pouhýma očima, není třeba ani malý dalekohled. Úkaz bude možné pozorovat, i pokud nebude úplně jasno, obloha se pokryje jemnou vrstvou oblačnosti a nebude úplně zataženo.

Při zatmění mohou být lidé i svědky optické iluze, kdy se Měsíc na obloze bude zdát větší, jelikož bude nízko nad obzorem. Lidský mozek poté jeho velikost porovnává se vzdálenými objekty na obzoru.

Zatmění Měsíce vzniká, když Měsíc prochází zemským stínem. Teoreticky by se úkaz měl zjevit vždy, když je Měsíc v úplňku a nachází se ve stejnou dobu přesně na opačné straně oblohy než Slunce. Do roka nastanou maximálně čtyři měsíční zatmění, pokud se započítají i nevýrazná polostínová zatmění. "Je to způsobeno tím, že dráha Měsíce je vůči rovině zemské dráhy skloněna o přibližně pět stupňů a zemský stín na obloze pokrývá ve vzdálenosti Měsíce kruhovou plochu o úhlovém průměru jen 1,5 stupně. Měsíc proto zemský stín častěji mine a k žádnému zatmění nedojde," vysvětlil Suchan.

Pokud je měsíční úplněk na obloze od zemského stínu ve vzdálenosti menší než jeho úhlový průměr, lze spatřit polostínové zatmění. Polostínové zatmění je očima patrné v době, kdy se Měsíc nachází blízko zemského stínu. "Vypadá to pak, jako by někdo měsíční úplněk z okraje začadil černým kouřem. Výraznější je zatmění částečné, které nastane ve středu. Při něm se měsíční kotouč nachází zčásti ponořen v plném zemském stínu," řekl Suchan.

Další částečné zatmění Měsíce pozorovatelné v Česku bude 14. března 2025. Za necelý rok, 7. září 2025, v pozdních večerních hodinách za soumraku a na počátku noci bude možné spatřit úplné zatmění Měsíce, které bude jedno z nejdelších v tomto desetiletí.