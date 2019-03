Ve školách přibývá učitelů, podle ředitelů to ale nestačí. Potíže mají střední školy

Ačkoli v posledních letech celkově přibylo učitelů, podle zástupců ředitelů škol je jich stále nedostatek. Dohromady bylo loni v regionálním školství kolem 158 000 učitelů, tedy asi o 5500 víc než o tři roky dříve. Počet pedagogů stoupl hlavně v mateřských a základních školách, kde ale vzrostlo i množství žáků. Naopak na středních a vyšších odborných školách v uplynulém období pedagogů i dětí ubývalo.

Ministerstvo školství se snaží nové pedagogy lákat mimo jiné zvyšováním platů. Ve čtvrtek kantoři oslaví Den učitelů, kterým si připomenou výročí narození pedagoga a filozofa Jana Amose Komenského.

Podle zástupců asociací ředitelů škol v současnosti velké množství pedagogů odchází do důchodu, a nových nepřibývá tak rychle, jak by bylo potřeba. Kolik kantorů a na jaké předměty ve školách chybí, ale není zcela jasné. Ministerstvo školství počty chybějících kantorů pravidelně nezjišťuje.

Podle jeho mimořádného průzkumu z roku 2015 měly školy potíže například se zajištěním učitelů matematiky, fyziky, informatiky, chemie, angličtiny či pedagogů pro první stupeň. Na začátku letošního roku udělalo ministerstvo další podobný průzkum. Jeho výsledky zveřejní podle tiskového oddělení zřejmě na konci května.

Celkový počet učitelů se mezi školními roky 2014/2015 a 2017/2018 zvýšil o přibližně 3,5 procenta, a to na zhruba 158 000. Aby se mohlo vyučovat v menších kolektivech, mělo by podle ministerstva množství kantorů v následujících letech vzrůst asi o deset procent. Předpokládá to reforma financování škol, která by měla platit od příštího roku. Podle ní školy už nebudou dostávat peníze na žáka, ale na počet odučených hodin.

V posledních letech stoupl počet pedagogů hlavně v základních školách, kde od roku 2011/2012 v důsledku demografického vývoje začalo přibývat i dětí. Množství učitelů tam roste od roku 2013/2014.

Za poslední čtyři roky se jejich počet zvětšil o 5787 na loňských 75 379. Dětí přibylo 71 971 a loni jich bylo 926 108. V obou případech se jedná o růst zhruba o osm procent. Na jednoho učitele tak připadá stále přibližně 12 dětí.

V souvislosti s populačním vývojem a nárůstem zájmu o mateřské školy stoupl i počet pedagogů ve školkách, kde učí z 99 procent ženy. Zatímco ve školním roce 2014/2015 jich bylo 30.679, loni to bylo o 1345 víc.

Naopak ve středních školách kantorů oproti době před čtyřmi roky o 1431 ubylo, a to na loňských 44.993. Pokles jejich počtu se nicméně zřejmě rovněž zastavil, jelikož loni jich bylo o 112 víc než předloni. Podobně v minulém roce začalo přibývat i středoškoláků nastupujících do prvních ročníků. Pokles počtu kantorů i žáků naproti tomu pokračoval na vyšších odborných školách. Loni tam pracovalo 4010 učitelů, což bylo o 294 méně než v roce 2014/2015.

Vláda chce pedagogy do škol lákat mimo jiné navyšováním platů. Ve svém programu se zavázala, že je zvedne do roku 2021 v průměru na 46 000 korun. V loňském roce činil průměrný plat učitele 35 089 korun, proti roku 2017 byl o 11 procent větší. Průměrná mzda v ČR stoupla loni o 8,1 procenta na 31 885 korun.

Naposledy se platy pedagogů zvedly v lednu o 15 procent, z toho o deset v tarifech a zbytek šel na odměny a příplatky. Další zvýšení plánuje vláda od ledna příštího roku. Mělo by to být opět o 15 procent, přičemž by se růst rozdělil půl na půl mezi tarif a odměny.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) by kromě toho chtěl učitelskou profesi na druhém stupni základních škol a na středních školách opět zpřístupnit i lidem bez pedagogického vzdělání. Jeho úřad na konci loňského roku poslal na vládu návrh novely zákona, který s tím počítá. Kabinet ho zatím neprojednal. Zatímco zástupci ředitelů škol se záměrem souhlasí, školské odbory a Asociace děkanů pedagogických fakult ČR jsou proti.

Počet učitelů ve školách:

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Mateřské školy 30.679 30.864 31.002 32.024 Základní školy 69.562 71.109 73.405 75.379 Střední školy 46.424 45.296 44.881 44.993 Konzervatoře 1639 1654 1628 1625 Vyšší odborné školy 4304 4275 4092 4010 CELKEM 152.608 153.198 155.008 158.031

Zdroj: MŠMT