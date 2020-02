Jeden vchod pro poslance, druhý pro veřejnost. Sněmovnu čekají stavební úpravy

Nynější hlavní vchod do budovy sněmovny zřejmě čekají kvůli zvýšení bezpečnosti stavební úpravy. Navíc by se mohl omezit provoz vozidel v části přilehlé Sněmovní ulice pod jednacím sálem. Záměry, jak je na uzavřeném jednání představili sněmovní kancléř Jan Morávek a ředitel policejní ochranné služby Jiří Komorous, podpořil sněmovní bezpečnostní výbor.

Vchod do hlavní sněmovní budovy by se měl podle zpravodaje Milana Brázdila (ANO) upravit tak, že by se oddělil vstup poslanců a veřejnosti, byť by zůstal jeden. Lidé z řad veřejnosti by na rozdíl od současnosti nejprve procházeli bezpečnostní kontrolou, teprve potom by si mohli odložit své věci v šatně. "Jsou to stavební úpravy, které nejsou nijak náročné. Jedná se o předělení neprůstřelným sklem a rozdělení vstupu," řekl Brázdil.

Průjezd Sněmovní ulicí by podle něho měly omezit výsuvné sloupky. Pod jednací sál by se dostala jen ověřená vozidla.

Časový harmonogram provedení záměru podle Brázdila zatím neexistuje. "Jak jsme byli ubezpečeni panem generálem Komorousem i vedoucím kanceláře, jsou to věci, které jsou reálné, jsou realizovatelné," podotkl.

Záměr není podle Brázdila přímou reakci na případ z konce ledna, kdy se pokusil vniknout do sněmovní budovy muž s nožem v ruce a zaútočil při tom na policisty. Čelí obvinění z násilí proti úřední osobě. Opatření ke zvýšení bezpečnosti dolní komory se chystají delší dobu.

Už v minulém volebním období existovaly širší plány zabezpečení okolí sněmovních budov. Předpokládaly, že vznikne zóna, v níž by parlamentní stráž kontrolovala pohyb lidí i provoz automobilů, platil by v ní zákaz parkování.

Bezpečnostní opatření zavedl v minulosti Hrad, jenž je sídlem prezidenta. Návštěvníci musejí při vstupu do areálu projít bezpečnostní kontrolou.