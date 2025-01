Střížův dopis Blažkovi, vzkaz Bradáčové vládě. Jak probíhalo bleskové předání "moci"

Rezignační dopis nejvyššího žalobce Igora Stříže byl téměř stejně stručný jako jeho tiskové prohlášení o konci v úřadu. Souhlas pražské vrchní žalobkyně Lenky Bradáčové se jmenováním jeho nástupkyní byl pak ještě stručnější. Aktuálně.cz má oba dokumenty k dispozici. Redakce i na jejich základě popisuje, jak probíhala nejhladší výměna na vrcholu státního zastupitelství v historii České republiky.

"Pevně věřím, že jsem svým úsilím přispěl k budování sebevědomé, nezávislé a odpovědné soustavy státního zastupitelství. Rovněž si vážím spolupráce s Vámi," zní hlavní pasáž rezignačního dopisu, který Igor Stříž předal v Praze v pondělí 6. ledna do rukou ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS).

V listu ho požádal, aby jeho rozhodnutí opustit státní zastupitelství k 31. březnu tlumočil vládě Petra Fialy (ODS) na jejím nebližším zasedání. To bylo naplánované na středu 8. ledna. Blažek už byl přichystaný, aby předání nejvyšší pozice v soustavě bylo co nejplynulejší. Klíčový dopis tak vláda obdržela jeho prostřednictvím hned v úterý.

"Vážení, tímto v návaznosti na ustanovení (…) zákona o státním zastupitelství dávám souhlas se jmenováním mé osoby do funkce nejvyššího státního zástupce k datu 1. 4. 2025," stálo v listu podepsaném vrchní žalobkyní Lenkou Bradáčovou. Ve středu se pak účastnila jednání kabinetu, jenž její jmenování jednomyslně podpořil.

Nejbližší kolegové to věděli už v prosinci

Byl to kruh důvěrníků, který čítal jen několik málo lidí. Ti podle informací Aktuálně.cz už v prosinci znali přesné datum, kdy Igor Stříž veřejně oznámí konec své kariéry žalobce. Že se tak stane počátkem ledna, věděla i Lenka Bradáčová. S nikým jiným než s ní ministr Blažek do nejvyšší pozice soustavy ani nepočítal. Sám Stříž s tím byl srozuměný.

"Tento krok činím po důkladném zvážení a důvody jsou ryze osobní a rodinné. Celý svůj profesní život jsem pracoval ve státním zastupitelství a vždy jsem svou práci dělal poctivě a jak nejlépe jsem uměl. To se týká i období posledních let, kdy jsem zastával vysoké vedoucí pozice, včetně té nejvyšší," stojí dále ve Střížově dopisu ministru Blažkovi.

Stříž oficiálně zprávu o svém rozhodnutí rezignovat vypustil do budovy nejvyššího státního zastupitelství v úterý ráno 7. ledna, kdy informoval ředitele odborů. Následovala tisková zpráva a po poledni tiskový brífink, kde letos 61letý právní expert vysvětlil své motivy skončit novinářům.

"Že bych zásadně nesouhlasil s kroky ministra spravedlnosti, že by mi někdo zasahoval do výkonu mé působnosti nebo bych se musel ideově vyhranit proti ministrovi či politické reprezentaci, to se nestalo," uvedl Stříž, který funkci zastával od června 2021, kdy ho po rezignaci Pavla Zemana jmenovala vláda Andreje Babiše.

Stříž: Je to vyčerpávající práce

Pro pozorovatele státního zastupitelství není rezignace Igora Stříže překvapením. Sám opakovaně říkal, že nehodlá setrvat ve funkci dlouhé roky. Prioritou pro něj bylo, aby za jeho působení prošla novela zákona o státním zastupitelství, jež stanovila pro vedoucí žalobce pevné mandáty a pravidla pro jejich odvolání. Ta platí od loňského července.

Diskuse uvnitř soustavy o výměně v jejím čele se zintenzivnila právě po vstoupení zmíněné novely v platnost. "Nehodlám naplnit ani ten sedmiletý mandát, který platí teď. Je to vyčerpávající práce," řekl Stříž v rozhovoru pro Aktuálně.cz loni v říjnu. Ostatně jeho zdravotní kondice ho limitovala v tom, aby se práci neustále věnoval v plném nasazení.

Blažek volbu Bradáčové veřejně vysvětloval její erudicí, dokonalou znalostí soustavy a respektem, jemuž se těší. Obdobně argumentoval i v návrhu, který předložil vládě a jejž redakce získala. "Odbornými znalostmi, profesními zkušenostmi, schopnostmi řízení lidí i morálními vlastnostmi dává záruky řádného výkonu funkce nejvyšší státní zástupkyně," stálo v něm.

Bradáčová jmenování bere jako uznání své práce. Státní zástupkyní je od roku 2001, vrchní žalobkyní v Praze se stala v červenci 2012. "Stála jsem od roku 2012 u reforem, které prováděl někdejší nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, a některé se mu nepodařilo dotáhnout. Byla to tedy výzva pokusit se je završit," vysvětila Aktuálně.cz Bradáčová, proč post přijala.