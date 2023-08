Fotku primátorky Vaňkové s bílým práškem prověřujeme, řekl policejní prezident

Od začátku srpna na sociálních sítích kolují snímky s brněnskou primátorkou Markétou Vaňkovou (ODS). Na nich k političce, která sedí vedle svého náměstka Roberta Kerndla (ODS), někdo jiný natahuje ruce s papírovou trubičkou a telefonem. Na mobilu je do linií uspořádaný bílý prášek. "Případem se zabýváme," uvedl v pořadu Spotlight policejní prezident Martin Vondrášek.

"Na konferenci ředitelů krajských oddělení Leoš Tržil, pod jehož Jihomoravský tým spadá Brno, uvedl, že policisté kauzu primátorky prověřují," řekl v pořadu Aktuálně.cz Spotlight policejní prezident Martin Vondrášek.

Podle Vondráška nemá smysl odhadovat, jakým směrem se vyšetřování případu bude ubírat. "Nevíme, jestli byl prášek na mobilu u Vaňkové droga, nebo něco jiného. Nechám to na vyšetřovatelích," dodal Vondrášek.

Primátorka ve vysílání televize Nova řekla, že neví, zda je snímek reálný, nebo se jedná o fotomontáž. Připustila však, že by záběry mohly pocházet ze setkání s náhodnými lidmi v centru Brna před dvěma nebo třemi lety. Jestli se tehdy stalo to, co je na fotce, si však nepamatuje. Jako důvod k rezignaci však nelichotivou fotografii nevidí.

"Pokud moji kolegové z brněnské radnice dospějí k závěru, že je snímek nebo situace, kterou jsem popsala, důvodem, abych rezignovala na funkci primátorky, tak tak učiním," odpověděla televizi Nova.